Ex Gran Hermano rompe el silencio sobre Marcelo Corazza

Mientras daban información y detalles sobre el caso de corrupción de menores, Tamara seguía sin poder entender lo que estaba escuchando de parte de los periodistas:

Tengo mi mano en la frente porque no puedo creer lo que están diciendo. Yo lo conozco a Marcelo y es un ser impoluto, bueno como el pan. Es el hermano que todos quisieran tener

Ella destacó que su personalidad no encajaba con la del perfil que se lo acusa, y cuando le consultaron al respecto lo describió de esa manera:

Es súper familiero, amiguero, simpático, extrovertido hasta cierto punto. Por su trabajo en Gran Hermano tienen que acompañar a los chicos cuando salen de la casa a la noche, pero si fuera por él se quedaría en su casa

Al mismo tiempo, Paganini no dudó en referirse a la situación económica del productor:

No se hizo millonario, no es millonario, no tira plata para el techo. Sí tiene una vida cómoda

En el final le preguntaron qué pensaría en el caso de que Corazza sea encontrado culpable:

Si es verdad, lloraría mucho. Me largaría a llorar porque yo lo adoro y no puedo imaginar que hiciera algo así

