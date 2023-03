Sube el dólar y alertan por fondos de inversión y BCRA

En tanto, la consultora GERES alertó que al 15 de marzo, las reservas netas del BCRA se ubicaron en US$1.277 millones: las reservas líquidas fueron negativas en US$ 5.139 millones, US$3.818 millones correspondieron a oro y US$ 2.599 millones a DEG. Las reservas totales se situaron en US$ 37.783 millones.