Feroz guerra USA vs. China por el control de los chips

## USA insiste en que Taiwán es un lugar muy peligroso para concentrar la producción de chips. China ha aumentado la presión diplomática y militar contra Taiwán, que Beijing considera su territorio. TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) construye una 2da. fábrica en Arizona, que comenzará a producir en 2026, utilizando tecnología avanzada de 3 nm. La inversión total del proyecto en USA asciende a US$ 40.000 millones. "No tengo dudas de que, en el sector de los chips, la globalización está muerta. El libre comercio no está tan muerto, pero está en peligro", dijo Morris Chang, fundador retirado de TSMC, líder en producción de semiconductores, hablando en un evento organizado por la revista CommonWealth, de Taiwán. En Taiwán, TSMC, la compañía más valiosa de Asia, es considerada "la montaña sagrada que protege el país", por su importancia económica.