¿Maniobra dilatoria de CFK o 'lawfare'?: Difícil recusación

"Llevaban a cabo sus actividades sociales y futbolísticas no en cualquier lugar, sino nada más ni nada menos que en la Quinta Los Abrojos, la cual como es de dominio público es de propiedad del expresidente de la Nación, Mauricio Macri", sostuvieron en su escrito.

Antes, CFK tuiteó:

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1556433736559910913 Y si no te alcanza… 2do testimonio fotográfico: en el “mismo equipo” juega Roby Martínez, cuñado del candidato presidencial de Cambiemos para el 2023, Horacio Rodríguez Larreta. Pensar que me armaron una causa porque decían que un día lo habían visto al Juez Cassanello en Olivos pic.twitter.com/uR35BsibEY — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 8, 2022

Según ella, “el Poder Judicial Argentino apesta”.

CFK agregó que en esos encuentros en la quinta de Macri estaban presentes 'Roby' Martínez, cuñado del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta; y el intendente de San Miguel, Jaime Méndez.

La recusación

El escrito de Beraldi y Llernovoy adjunta una copia del artículo de Página/12 y sostiene que "se consignaron dos fotografías que denotan una clara relación de amistad entre el Fiscal Diego Luciani y el Juez Rodrigo Giménez Uriburu, quienes integran el equipo de fútbol denominado 'Liverpool' o 'La Liverpool' (...) relación personal, que se mantuvo en todo momento bajo reserva, debió haber sido formalmente comunicada a las defensas —y en rigor de verdad, a toda la sociedad— una vez que este proceso, de singular relevancia institucional y trascendencia mediática, quedó radicado ante este Tribunal. (...) En circunstancias normales, dato en los procesos que se le siguen a Cristina Fernández de Kirchner jamás se verifica, el Juez Giménez Uriburu debió haber dado cumplimiento con la obligación legal de excusarse".

Sin embargo, el fiscal Luciani ya anticipó que él responderá de manera oral los planteos de la defensa. Es decir que Luciani le subió la apuesta a CFK. Si no tuviese pruebas suficientes para fundamentar el rechazo a su recusación no hubiese ensayado ese procedimiento, se afirma.

“Esperaré para que me corran traslado para que yo pueda contestar de manera oral las cuestiones que ha planteado la defensa. Voy a solicitar contestar cada uno de los planteos de manera oral”.

“Lo puedo hacer ahora no tengo ningun inconveniente. Podemos esperar que hagan todas las presentaciones que quierean pero luego, lo que sí voy a solicitar, es contestar cada uno de los planteos de manera oral y en esta audiencia”.

En los anteriores casos, siempre han fracasado los intentos de cerrar una causa por una fotografía. Participar de eventos sociales no amerita la concreción de acuerdos de parcialidad manifiesta en una causa judicial. Hay jurisprudencia al respecto.

También es cierto que CFK no tiene muchas otras alternativas posible a intentar demoler la causa judicial.

Su directora de Asuntos Jurídicos en el Senado, Graciana Peñafort, famosa por la derrota judicial de Héctor Timerman, a quien patrocinó, afirmó en un escenario de probabilidades, no de certezas (lo de que se intercambiaron los teléfonos es un supuesto):

"Son compañeros de fútbol. Claramente hay una relación amistosa. Es imposible acreditar que no se habló de la causa y que no se pasaron números de teléfono. La imparcialidad está comprometida”.

"Se puede recurrir en alzada a Casación. Que son señores que ya han opinado sobre recusaciones en las visitas a Olivos. Supongamos que rechazan la recusación, se recurre a Casación que son los jueces que visitaban a Olivos y a la Rosada. Y si no, se cae en la Corte que hablaba con Rodríguez Simón. Esto es un vía crucis y esto pasa cuando no se cumplen las reglas del Estado de Derecho. Todos los que fueron a Olivos y a la Rosada están dictando sentencias en defensa propia. Deciden jueces que están involucrados en situaciones similares. Es un sistema que se pervirtió".

En cuanto a la aparición de Gregorio Dalbón prometiendo prisión para los recusados sólo le quita seriedad a la recusación.

Probablemente, CFK ganaría mucho en su futuro judicial omitiendo estas acciones de Dalbon.

Por ejemplo:

Junto a Dalbón irrumpieron varios funcionarios y colaboradores de CFK.

Sorprendió lo del denunciado para juicio político ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria:

"Es un grado de promiscuidad entre funcionarios políticos y judiciales. Es un grado de promiscuidad entre funcionarios políticos y judiciales que no se ha visto. Se debería llamar Club Deportivo Social Comodoro Pro”.

"No hay debido proceso, no hay independencia, no hay imparcialidad, juegan al fútbol, al paddle. Es una payasada la denuncia y el juicio”.

"Estoy la misma preocupación que tenemos todos los argentinos. No hay debido proceso cuando no hay independencia, cuando no hay imparcialidad, No puede ser imparcial un juez de casación penal que iba a jugar al pádel o que jugaba al fútbol. Es un nivel de promiscuidad entre funcionarios políticos y judiciales que llaman la atención".

