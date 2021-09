Macri sobre Rosatti: "Ha votado con sesgo anticapitalista"

En ese momento, Mauricio Macri fue interrumpido por los periodistas, alegando que él en su libro 'Primer Tiempo' había admitido que estaba "arrepentido" de haber propuesto a Horacio Rosatti.

"Bueno... yo respeto su calidad y su honorabilidad, pero él ha votado hasta ahora siempre con sesgo muy anticapitalista y eso creo que no es bueno", dijo Macri.

Y añadió: "no es bueno porque creo realmente que para el desarrollo de la Argentina hay que volver a valorar el empleo privado y de calidad para todos los argentinos, y no seguir apostando al atropello del estatismo de los impuestos... incluso, acaban de sacar dos fallos en el cual ratificaron que está bien cobrar cualquier tipo de impuestos y Argentina no da para más".

Luego, reiteró: "No digo que es anticapitalista él, pero ha tenido fallos con sesgo anticapitalista".

Sobre su relación con los magistrados de la Corte Suprema, Mauricio Macri aseguró que no tiene relación con ninguno.

"No quiero opinar genéricamente, no tengo relación con ninguno, no tuve relación con ninguno, he querido mantener una lógica distancia", sentenció.

Y agregó: " Sí, supe que Rosenkrantz estuvo en la televisión hace días, me dijeron pero no lo vi, no lo escuché... Pero yo no tengo relación, con el único que tuve relación fue con Ricardo Lorenzetti en su momento porque era el presidente de la Corte Suprema".

