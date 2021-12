Luis Juez le "pegó" a Macri por dejar entrar a Angelici

Y para Mauricio Macri tampoco es el primer apoyo a las apuestas online. El antecedente más inmediato fue la aprobación de la misma temática en CABA, con un proyecto lanzado por María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.

De hecho, el ex presidente tiene una conexión muy fuerte con el juego y los casinos, a través de Daniel Angelici. Precisamente, este último empresario e integrante de la UCR es quién sería el responsable, junto al empresario cordobés Aldo Roggio, de darle vida a la maquinaria de las apuestas online en Córdoba.

Con basta experiencia en la materia, y una exclusiva estructura empresarial con capacidad técnica de atender los desarrollos necesarios, no es extraño que Angelici quiera apostar por Córdoba. Y para su ingreso en la provincia, que mejor que hacerlo con el apoyo político del Gobierno provincial gestionado por el propio Macri, cuyo agrado por la gestión de Juan Schiaretti es público.

Así, el triángulo virtual entre el ex mandatario, la gestión provincial y el ex presidente de Boca habría hecho posible el acuerdo político por la legalización del juego virtual en Córdoba, entregando beneficios mutuos y claros para todos (más cercanía entre Schiaretti y Macri, la oportunidad de ingresar fuerte a Córdoba para Angelici y más caja para el Gobierno provincial). Pero no todo es color de rosa.

El costo interno de una movida cortada y sin consenso podría ser muy alto en el proceso interno de Juntos por el Cambio, independientemente de los intérpretes. Y de “meter el dedo en pagos ajenos”, Macri conoce.

Día triste para Córdoba.

Con la pobreza y el desempleo más altos del país, habilitar apuestas desde un celular es deplorable y ruinoso.

El peronismo en complicidad con cinco legisladores QUE YA NADA TIENEN QUE VER con Juntos por el Cambio le harán un enorme daño a los cordobeses. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 29, 2021

No sería la primera vez que genera discusiones en el seno del partido opositor en Córdoba. A mediados de año, se enfrentó con casi todo el arco local por su promoción directa a Gustavo Santos, y le importó poco la imagen de los socios como Mario Negri, a quien le cuestionó públicamente su capacidad de gestión ejecutiva.

Por aquel episodio, la UCR estudió seriamente la división de la coalición, algo que finalmente no sucedió. Meses después, Macri condujo a la interna que terminó con derrota de la lista que él mismo promocionó, a manos del propio Luis Juez.

Mauricio Macri y Juan Schiaretti en una de las tantas visitas del Presidente a Córdoba.

“Lo escuché a Macri el miércoles, no puedo creer que piense esto. Los dirigentes políticos tenemos que estar un paso adelante de la sociedad para ayudar, para alimentarla de otra manera, para darle otras herramientas, es un negocio ruinoso, se hacen millonarios con la desgracia de nuestros hijos”, dijo duramente Luis Juez. Para el senador también se puso en juego el rumbo político, además de la convicción política respecto a la temática.

Es sabido que Luis Juez pretende ser gobernador de Córdoba en 2023, y el hecho de que desde dentro de su propio espacio político le faciliten el camino a su principal rival, es algo naturalmente frustrante. Con la nueva ley, la provincia podría balancear por si sola buena parte del déficit de la caja de Jubilaciones por la que tanto se pelea con Nación, o hacer pie ante el presupuesto 2021 extendido por decreto y carcomido por la inflación.

Sin importar donde se aplique lo recaudado, la apuesta online termina jugando en contra de una eventual candidatura para Luis Juez, que busca enfrentarse a una gestión de más de 20 años ininterrumpidos. Pero los intereses “porteños” de Juntos por el Cambio parecen ser, una vez más, mayores e impulsados por el “dedo”, ese mismo que arma listas que después son rechazadas por el voto cordobés.