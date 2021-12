Apuestas online, adicción y fractura en Juntos por el Cambio

“Yo creo que hay varios que no pueden ir a la Justicia porque son ellos los que quedan. Yo no tengo causa, no tengo absolutamente nada. Me pueden investigar todo lo que quieran. A mí la verdad es que estas cosas me molestan”, lanzó en los medios Orlando Arduh al conocer la sanción en su contra. Todavía se desconoce con precisión el grado de ruptura con su socio Rodrigo De Loredo, quien opinó públicamente en contra de la normativa.

https://twitter.com/ljuez/status/1475958785474580481 NO a la legalización del Juego Online en #Córdoba pic.twitter.com/RjC8TlF8Dx — Luis Alfredo Juez (@ljuez) December 28, 2021

Incluso el propio Mauricio Macri opinó sobre la feroz interna, donde incluso se cruzaron algunos insultos públicos. “¿Acá cuál es el problema? El juego online que ya existe... o la falta de credibilidad sobre cómo se licita. El tema ya existe, aunque no lo sancione Córdoba o no lo sancione la Argentina”, dijo el ex presidente a Mitre Córdoba.

Para Macri, el tema de las apuestas online no es ajeno. El nexo inmediato es Daniel Angelici, el ex presidente de Boca que posee un imperio de apuestas y es uno de los encargados de facilitar la entrada del juego en Córdoba, junto a Aldo Roggio, quien posee las concesiones oficiales de los casinos cordobeses.

Macri-Angelici, una sociedad difícil de penetrar.

Ambos personajes tienen una relación muy estrecha con Mauricio Macri, por lo que el apoyo del PRO a la medida no sería extraño. Lo mismo ocurrió en CABA hace no mucho tiempo.

“No creo que el juego sea un camino para que nuestra población o nuestros jóvenes encuentren un futuro, pero hoy la tecnología les ha puesto el juego al alcance nos guste o no nos guste”, remarcó Macri. De esta manera intentó no quedar tan a favor de las apuestas online legalización en Córdoba.

De esta manera, y tras una fructífera cosecha de votos, Juntos por el Cambio da un mensaje muy ambiguo que podría hacerle perder lo más importante: la confianza de los votantes. Y en Córdoba, sede de la cultura opositora al kirchnerismo, una fractura total será difícil de remontar.