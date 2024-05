Luis Caputo tuvo otro mes ganador: Javier Milei respaldó su trabajo

“8.8 % inflación de abril. El gobierno de @JMilei en solo 4 meses no solo evitó una hiperinflación sino que logró que abril tuviera una inflación de un dígito (octubre 2023 fue un dibujo, no cuenta) cosa que no ocurría desde julio de 2023. ¿La receta? Puro sentido común: déficit fiscal y emisión 0. Es por ahí”, señaló.

Del otro lado, opositores hace fila

En Unión por la Patria (UxP), el legislador porteño Matías Barroetaveña fue una de las pocas voces que se manifestaron luego de que el INDEC dio a conocer el número de abril.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mbarroetavena/status/1790477915877986384&partner=&hide_thread=false Si este es el logro que tienen para mostrar es una vergüenza

Esta mas alta que cuando ganaron

Después la subieron a 25% con la devaluación del 300%

Y para volver a donde estaba en el gobierno anterior destruyeron salarios, jubilaciones, industria ..

Viven fuera de la realidad https://t.co/gB3n3hMh9h — Matías Barroetaveña (@mbarroetavena) May 14, 2024

Nicolás del Caño renunció a su banca de diputado (Foto NA). Nicolás del Caño, critico

FIT

El diputado nacional del Frente de izquierda (FIT) Nicolás del Caño aseguró desde el espacio opositor que la baja se debió a una "licuación enorme de jubilaciones y salarios, recortes en la obra pública, en las universidades y una profunda recesión".

“El INDEC informa una inflación de casi 9%. Aunque bajó respecto a los picos de 25% de diciembre con la brutal devaluación de Milei, es a costa de una licuación enorme de jubilaciones, salarios, recortes en la obra pública, en las universidades y una profunda recesión”, sostuvo el legislador.

Felisa Miceli, la exministra de Economía de Néstor Kirchner

Volvió un tarde

Por su parte, la ex ministra de Economía Felisa Miceli opinó que es un "logro modesto" el que obtuvo el Ejecutivo si se lo compara con el promedio de inflación que tuvo el gobierno del ex presidente Alberto Fernández.

“Es un logro modesto el que ha tenido el gobierno en llevar la inflación al casi 9%, recordemos que el promedio de Alberto Fernández en 4 años fue del 4%”, rememoró en diálogo con radio Splendid AM990.

