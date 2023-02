Los 10 spots de campaña más bizarros de los últimos años

"El futuro vuelve; Gioja Vuelve", concluye el breve spot con el que busca reinstalarse en San Juan.

2- Guillermo Moreno sirve la sopa

Otro spot que fue muy viralizado cuando se difundió, en 2016, fue el de Guillermo Moreno sirviendo sopa de una cacerola, que no alcanza para llenar todos los platos. Al final, en el fondo de la olla vacía, hay un cartel de Cambiemos. "Bestias, le sacaron la comida de la boca al pueblo", le recrimina al entonces Gobierno de Macri.

Un año después, en 2017, protagonizó otro video, continuación del otro, en el que se lo veía sirviendo un plato de sopa a sus entonces compañeros de lista. "¡Qué miseria! Viste cómo cambiamos... Mejor, mejor volvamos", dice mirando a cámara.

Moreno y su spot Sopa olla contra cambiemos

** Bonus track de Moreno:

Recientemente acaba de sacar otro spot para su candidatura presidencial, caracterizado como Juan Manuel de Rosas y evocando a la Batalla de Caseros. En el video, convoca "a los compañeros para la buena batalla que tenemos que librar y esta vez ganar".

Guillermo Moreno - Convocamos a los patriotas (Spot)

3- Tetaz en modo Rocky Balboa

En 2021, Martín Tetaz se lanzó como candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad con un spot emulando a Rocky Balboa, corriendo y subiendo escalones que representaban "los impuestos que pagan las pymes en la Argentina". Incluyó la música de la mítica película de Sylvester Stallone.

https://twitter.com/Pol_Arg/status/1453747882352422916 #Elecciones2021 | El insólito spot de Martín Tetaz corriendo con la música de Rocky pic.twitter.com/aiK3KihmWk — Política Argentina (@Pol_Arg) October 28, 2021

4- Randazzo: Pelea con CFK y charla con la madre

En 2021, Florencio Randazzo sorprendió con dos spots bastante bizarros. El primero era una recreación de la pelea que tuvo con Cristina Kirchner en 2015, que incluía insultos varios de la imitadora de CFK.

https://twitter.com/U24noticias/status/1423390363729940493 El spot de campaña en el que Florencio Randazzo recrea su pelea con CFK pic.twitter.com/eS8wFr7AsW — Urgente24.com (@U24noticias) August 5, 2021

Luego, el precandidato a diputado bonaerense por el espacio 'Vamos con Vos' sacó otro spot, en el que mantiene una charla telefónica con su mamá, Gladys Campagnon.

En el diálogo, la mujer le dice que le explique “a este pueblo de pelo...” por qué deberían votarlo. El ex ministro del Interior la interrumpe en medio del insulto, con un "¡mamá!". "¿Qué? ¿Cristina sola puede putear? ¿Tu madre no?", responde Gladys, mientras su hijo sonríe.

https://twitter.com/RandazzoF/status/1433399987648573446 Gracias Mamá por tu permanente compromiso con el país de tus hijos y tus nietos, tu cariño, tu apoyo incondicional y tu maravilloso sentido del humor en todas las ocasiones.

Ah! Me olvidé de contarte que a partir de hoy vas a salir en las redes.#AguanteGladys pic.twitter.com/L5uAS4HpMt — Florencio Randazzo (@RandazzoF) September 2, 2021

5- Walter Wayaaaar, puro ritmo

Este spot es muy bizarro y te va a sacar una sonrisa: año 2015, Walter Wayar, precandidato a intendente por la capital salteña. Moviéndose al ritmo de la canción "Voyage Voyage" de Desireless –que repopularizó Magneto como “Vuela Vuela"- y la letra adaptada a su campaña, fue todo un furor. Hasta Marcelo Tinelli pasó la canción en el Bailando.

Wayar no ganó esas elecciones primarias, pero aseguró que fue gracias a este spot que logró el sexto puesto en las PASO. " Si no, quizás no hubiéramos logrado ni el piso", analizó después.

https://twitter.com/cuervotinelli/status/572557915502063616 Spot Walter Wayar/ díganme que esto es un chiste. Lo quiero a Walter en el Bailando http://t.co/vH7XmI7khL — marcelo tinelli (@cuervotinelli) March 3, 2015

No hay demasiado por agregar, ¡que lo disfruten!

Spot Walter Wayar

6- Neves y la calabaza

Previo a las PASO 2021, Juan Carlos Neves -precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires que se enfrentaría en la interna a Juan José Gómez Centurión- protagonizó un insólito spot: como si fuera un guerrero samurai, agarra una espada y parte una calabaza al medio, sobre una mesa plástica.

Cuando termina, mira de frente a la cámara y se para firme como un soldado sosteniendo el arma. “Nuestra actitud contra la corrupción debe ser precisa como una espada”, asegura.

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwatch%2F%3Fv%3D564861237892097&access_token=EAAGZAH4sEtVABAMM6FlpxErLWxlpCKx3CRtfV0sCFoUMEwWZAuU9L3lNZBGTS5NYqnqZBz8AiOrPi69ncJl4TNJzeclaG3oP8JC8pmmQ3PnWAyXb8doOghUa9HtRZBNYYmv3bqdAhmZCqvzvbpbYjtbKueK1gkij9BJxFbJsvt240OhlDBgbuZB4n2BA1nrF4gZD Nuestra actitud contra la corrupción debe ser precisa como una espada Publicado por Juan Carlos Neves en Jueves, 26 de agosto de 2021

7- Marolo copió el jingle de la marca Marolio

Año 2017. Lilian Marolo, candidata a diputada provincial en Chaco, subió a las redes sociales su aviso para las elecciones utilizando el pegadizo jingle de la marca de alimentos Marolio, aprovechando así el parecido de su apellido con la conocida marca. Tuvo muchísima repercusión en ese momento.

Por supuesto, alteró la letra de la canción adaptándola a su apellido...

“Marolo le da esperanza a tu vida, Marolo está a todas horas del día”, comienza el spot. Luego enumera: “Contra la corrupción, la falta de empleo, por más seguridad junto ella luchemos, que las leyes se cumplan con propuestas concretas, por más educación, agua y vivienda”. Y finaliza con el clásico pedido: “A Marolo votá, una propuesta distinta”.

La candidata Lilian Marolo tiene una insólita campaña a diputada con un jingle de aceite de cocina

8- Galleguillos, al ritmo del rap

En 2021 también, la concejal y precandidata a senadora por Salta, Griselda Galleguillos (Juntos por el Cambio), sorprendió a todos con un video en el que baila al ritmo de un rap en una terraza.

"Los políticos de turno mostraron sus hilachas. Su honestidad barata no me baja la bombacha. Los políticos de siempre, que nunca están presentes, con traje y corbata también son delincuentes. Quede claro a estos tipillos, con la Galleguillo los corruptos al banquillo", decía la letra.

CON LA GALLEGUILLO LOS CORRUPTOS AL BANQUILLO (RAP)

Pero eso no fue todo: luego lanzó un polémico spot de campaña parodiando la popular serie de Netflix, "El Juego del Calamar", en el que pide a sus votantes "eliminar" a los otros candidatos.

"Votaremos gana el amarrillo", comienza cantando, luciendo una gorra del salteño Alfredo Olmedo-. "Si no querés tener la heladera vacía, eliminalos. Si no te querés ir del país por falta de laburo, eliminalos. Si no querés que te sigan robando, eliminalos", canta Galleguillos vestida y peinada como la muñeca gigante de la primera prueba del Juego del Calamar, donde los participantes eran eliminados de un disparo si se movían cuando terminaba la música.

Juego del Calamar bizarro: Candidata de Juntos por el Cambio pidió eliminar a los rivales políticos

9- "Entra Giustiniani"

El precandidato a senador por Santa Fe del Frente Amplio Progresista, Rubén Giustiniani, jugó con su apellido para los spots de su campaña en 2021.

En uno de estos videos, María Eugenia Schmuck –la segunda de la lista– le señala un lugar para estacionar. “¿Pero entra?”, le pregunta él, que viene manejando un auto, a lo que ella responde: “Entra Giustiniani”. ¡Plop!

https://twitter.com/brancowitz/status/1434927683373305858 Mejor spot de campaña 2021. pic.twitter.com/uJ8TnAeedo — camila brancowitz (@brancowitz) September 6, 2021

10- Menem pariendo (¡!)

Un Carlos Menem pariendo a Mauricio Macri y Daniel Scioli, en el spot de la fórmula presidencial Alejandro Bodart y Vilma Ripoll (MST Nueva Izquierda), para las PASO 2015.

El video puede ser original, pero también un poco de mal gusto... Bizarro, sin dudas.

Hijos de los 90: spot de Bodart-Ripoll

Bonus track histórico: La Bullrich Band

No es un spot en sí mismo, pero no podemos ignorar esta verdadera joyita. Y hay que admitir que Patricia Bullrich fue una pionera en esto de innovar en la campaña electoral, cuando en 1998 lanzó "La Bullrich Band", en busca de una banca de diputada.

Junto con un grupo musical, cantaba una canción al ritmo del twist: "Patricia Bullrich diputada nacional, para no codearnos con la impunidad. Juéguese y ayúdela. Por la justicia, la educación y la seguridad. Patricia Bullrich se juega a fondo, ayúdenla".

Cuando le preguntaban sobre la manera de hacer campaña, respondía: "Es una forma nueva, expresa profundamente lo que nosotros queremos plantear y los músicos aportan lo que saben y eso me parece muy valioso".

Aquí un video de archivo de un programa de la época. ¡Imperdible!

La Bullrich Band - Patricia Bullrich Cantando en Campaña - DiFilm (1998)

