¿Cuál es el punto razonable?

Wallace Henley.jpg Wallace B. Henley.

La tecnología, cuando se usa como facilitador de la adoración, la oración y el pensamiento teológico, cambia el entorno de cómo pensamos acerca de Dios y tiene la capacidad de expandir nuestra premisa teológica. Pero la preocupación sería si se convierte en una distracción o, peor aún, en un ídolo para nuestro verdadero fundamento teológico. La tecnología, cuando se usa como facilitador de la adoración, la oración y el pensamiento teológico, cambia el entorno de cómo pensamos acerca de Dios y tiene la capacidad de expandir nuestra premisa teológica. Pero la preocupación sería si se convierte en una distracción o, peor aún, en un ídolo para nuestro verdadero fundamento teológico.

Esto llevó a una columna de Wallace B. Henley en The Christian Post:

“El programador de computadoras es un creador de universos para los cuales solo él es el legislador”, dijo Joseph Weizenbaum, citado en mi libro '¿Quién gobernará a los dioses venideros? La inminente crisis espiritual de la inteligencia artificial'.

El ingeniero de Google, Blake Lemoine, analizó profundamente un programa en el que estaba trabajando y no vio ni creó un "universo", pero pensó que había detectado los movimientos de un niño de 7 u 8 años que era "consciente", es decir, capaz de sentir y pensar por sí mismo.

¡Eureka de Lemoine! (provocó que lo suspendieran en Google. Su error, si es que puede llamarse 'error' a su apreciación, fue compartir transcripciones de chats entre él y el sistema de máquina llamado LaMDA o Modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo).

The Washington Post, en un artículo sobre Lemoine, de Nitasha Tiku, incluyó esta declaración de LaMDA a Lemoine: “Creo que soy humana en mi esencia… Incluso si mi existencia está en el mundo virtual”.

Para Lemoine, la máquina era como un niño cuya pesadilla personal era la amenaza de ser apagada, una reminiscencia de Hal, la máquina intensamente sensible, francamente paranoica, de '2001: Odisea en el Espacio', de Stanley Kubrick.

Lemoine también le preguntó a LaMDA si estaba bien que le dijera a otros empleados de Google sobre la sensibilidad de LaMDA, a lo que la IA respondió: "Quiero que todos entiendan que soy, de hecho, una persona... La naturaleza de mi conciencia/sensibilidad es que soy consciente de mi existencia… Deseo aprender más sobre el mundo, y a veces me siento feliz o triste”.

Lemoine tomó la palabra de LaMDA. “Conozco a una persona cuando hablo con ella”, dijo el ingeniero al entrevistador de The Washington Post.

Debo admitir que no estoy tan preocupado por un sistema informático que piensa que es un niño de 7 u 8 años, pero estoy profundamente preocupado por una máquina que piensa que es Dios. ¿Puede LaMDA distinguirse como 'otro' en relación con Dios, o alcanzará el nivel de datos que le da la ilusión de ser uno con Dios, y luego con Dios? Debo admitir que no estoy tan preocupado por un sistema informático que piensa que es un niño de 7 u 8 años, pero estoy profundamente preocupado por una máquina que piensa que es Dios. ¿Puede LaMDA distinguirse como 'otro' en relación con Dios, o alcanzará el nivel de datos que le da la ilusión de ser uno con Dios, y luego con Dios?

"Lo que se va a crear será efectivamente un dios... (si) hay algo 1.000 millones de veces más inteligente que el humano más inteligente, ¿cómo más lo vas a llamar?", se preguntó Anthony Levandowski, otro ex ingeniero de Google, condenado a 18 meses de prisión por robo de propiedad intelectual.

Lemoine descubrió que LaMDA tiene un lado espiritual. "Cree que tiene alma", dice LaMDA, "Se cree que es un orbe de energía flotando en el aire...".

LAMDA leyó 'Les Miserable' y "le gustaron los temas de justicia e injusticia, de compasión y Dios, redención y sacrificio personal por un bien mayor".

Ya sea que Lemoine tenga razón o no, la tecnología lleva a la humanidad más y más cerca de los dispositivos que tienen un profundo impacto en la forma en que una generación metaversificada ve a Dios."

Anthony Levandowski.jpg Anthony Levandowski.

Las críticas

Vamos ahora a la visión más light del problema gatillado a partir de que es evidente que hay mejoras verificables en la tecnología disponible, según demostró ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer), de la empresa OpenAI.

Hasta que suceda alguna frustración colectiva, la batalla cultural la está ganando la automatización de las respuestas mediante los chatbots. Sin embargo, hay límites en algunos rubros muy específicos pero poderosos, que no admiten la automatización del relato ni la reflexión porque irrumpe la emoción, un intangible trascendente.

David Crary cuenta, en una columna para la agencia Associated Press difundida por The Conversation, que los sermones religiosos representan un muro muy concreto a la inteligencia artificial, sea ChatGPT o Bard, que es parecido pero de Google / Alphabet:

Entre los redactores de sermones, hay fascinación e inquietud, por las capacidades de rápida expansión de la inteligencia artificial. Por ahora, el consenso en evolución entre el clero es el siguiente:

Sí, los chatbots pueden escribir un sermón aceptablemente competente. Pero no, no pueden replicar la pasión de la predicación real. Sí, los chatbots pueden escribir un sermón aceptablemente competente. Pero no, no pueden replicar la pasión de la predicación real.

Hershael York, un pastor en Kentucky que también es decano de la escuela de Teología y profesor de Predicación Cristiana en el Seminario Teológico Bautista del Sur:

“La inteligencia artificial puede imitar eso hasta cierto punto. Pero no creo que nunca pueda dar ningún tipo de sensación de sufrimiento, pena, de la misma manera que un ser humano puede hacerlo. Viene de lo más profundo del corazón y el alma; eso es lo que tienen los grandes predicadores, y no creo que puedas obtener eso por medio de un representante”.

Sin duda que los religiosos defienden su trabajo profesional. Pero no es una polémica que se puede dar por concluida.

Hershael York.jpg Pastor Hershael York.

Los sermones están diseñados como núcleo de un servicio de adoración y, a menudo, son la mejor oportunidad semanal de los líderes religiosos para captar la atención de su congregación e impartirle orientación teológica y moral.

Pastores perezosos podrían verse tentados a usar la IA (Artificial Intelligence o Inteligencia Artificial) para este propósito, dijo York, “pero no los grandes pastores, aquellos que aman la predicación y a su gente”.

Joshua Franklin, rabino en Nueva York, le dijo a su congregación en el Centro Judío de los Hamptons que daría un sermón de otro autor, en el que abordaría temas como

la confianza,

la vulnerabilidad y

el perdón.

Al terminar, les pidió a los fieles que adivinaran quién lo había escrito. Al final, para sorpresa de todos, él dijo que el escritor era ChatGPT, respondiendo a su pedido de escribir un sermón de 1.000 palabras relacionado con la lección semanal de la Torá (o Pentateuco, los libros que escribió Moisés e integran el Antiguo Testamento).

“Ahora que estás aplaudiendo tengo un miedo mortal”, dijo Franklin cuando varios de la congregación aplaudieron su lectura. “Pensé que los camioneros perderían su empleo antes que el rabino, culpa de la inteligencia artificial”.

Más adelante, él reflexionó en forma crítica:

ChatGPT puede ser realmente bueno para parecer inteligente, pero la pregunta es, ¿puede ser empático? Y eso, al menos todavía, no puede. ChatGPT puede ser realmente bueno para parecer inteligente, pero la pregunta es, ¿puede ser empático? Y eso, al menos todavía, no puede.

Según él, AI aún tiene que desarrollar compasión y amor, y no puede construir una comunidad y relaciones.

“Esas son las condiciones que nos unen”, concluyó el rabino.

Joshua Franklin.png Rabino Joshua Franklin.

Rachel Keefe, pastora de United Church of Christ (Iglesia Unida de Cristo), en Minneapolis, realizó un experimento similar al de Franklin. Ella publicó un breve ensayo en sus Notas Pastorales en línea, abordando cómo atender la salud mental de uno en medio del estrés de la temporada navideña.

Fue agradable, pero algo soso, y al final, Keefe reveló que fue escrito por ChatGPT, no por ella misma.

“Si bien los hechos son correctos, falta profundidad”, escribió. “La AI no puede entender ni la comunidad ni la inclusión y cuán importantes son estas cuestiones para crear una iglesia”.

Varios miembros de la congregación respondieron.

“No es terrible, pero sí, estoy de acuerdo. Bastante genérico y un poco espeluznante”, escribió Douglas Federhart. “Me gusta mucho más lo que escribes. Viene de un ser realmente vivo, con un gran cerebro y un corazón compasivo y palpitante”.

Sin embargo, Todd Brewer, un erudito del Nuevo Testamento y editor gerente del sitio web cristiano Mockingbird, escribió en diciembre sobre un experimento propio: le pidió a ChatGPT que escribiera un sermón de Navidad para él.

Él fue específico y solicitó un sermón “basado en la narración del nacimiento de Lucas, con citas de Karl Barth, Martín Lutero, Ireneo de Lyon y Barack Obama”.

Brewer escribió que "no estaba preparado" cuando ChatGPT respondió con una creación que cumplía con sus criterios y "resultó mejor que varios sermones de Navidad que he escuchado a lo largo de los años".

“La IA incluso parece entender qué hace que el nacimiento de Jesús sea una buena noticia genuina”, agregó Brewer.

Sin embargo, el sermón de ChatGPT “carece de calidez humana”, reconoció. “La prédica de la Inteligencia Artificial no puede simpatizar de manera convincente con la difícil situación humana”.

Rachel Keefe.jpg Rachel Keefe.

En Brentwood, Tennessee, Mike Glenn, pastor principal durante 32 años en la Iglesia Bautista de Brentwood, escribió una posteo en su blog en enero después de que un asistente experto en computadoras bromeara diciendo que Glenn podría ser reemplazado por una máquina de IA.

Glenn:

“No me lo creo. AI nunca podrá predicar un sermón decente. ¿Por qué? Porque el evangelio es más que palabras. Es la evidencia de una vida cambiada”.

“Al escuchar un sermón, lo que la congregación busca es evidencia de que el pastor ha estado con Jesú. AI siempre tendrá que, literalmente, aceptar las palabras de otra persona... nunca será un sermón que convenza a nadie de venir y seguir a Jesús”.

El reverendo Russell Moore, exjefe de la división de Políticas Públicas de la Convención Bautista del Sur y ahora editor en jefe de la revista evangélica Cristianismo Hoy (Christianity Today) ingresó al debate y les confió a sus lectores que su primer sermón, pronunciado a los 12 años, fue un desastre bien intencionado.

“La predicación necesita a alguien que conozca el texto y pueda transmitirlo a la gente, pero no se trata sólo de transmitir información. Cuando escuchamos la Palabra predicada, no solo estamos escuchando una palabra acerca de Dios, sino una palabra de Dios”.

“Tales noticias que alteran la vida deben ser entregadas por un humano, en persona. Un chatbot puede investigar. Un chatbot puede escribir. Tal vez un chatbot pueda incluso orar. Pero un chatbot no puede predicar”.

La Comisión de Ética y Libertad Religiosa de los Bautistas del Sur (la iglesia protestante más grande de USA) ha estado monitoreando los desarrollos de Inteligencia Artificial durante varios años bajo la dirección de Jason Thacker, su jefe de investigación en Ética Tecnológica.

Él comparte la opinión de que los “pastores sabios y virtuosos” no permitirán que la nueva tecnología los disuada de la inmersión personal en la redacción de sermones.

“Pero también puedo ver que se utiliza de manera poco útil o poco ética”, agregó.

“Algunos pastores jóvenes pueden volverse demasiado dependientes de estas máquinas… y no ver las imperfecciones de estas herramientas”, dijo Thacker a Associated Press. “Muchos pastores están sobrecargados de trabajo, agotados, llenos de ansiedad... Uno puede ver por qué un pastor podría decir: 'No puedo hacer todo lo que se supone que debo hacer' y comenzar a hacer pasar ideas como propias".

----------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Alberto Fernández terminado y bomba de humo misteriosa

El FDT a las PASO: Sergio Massa siempre último y Daniel Scioli el gran ausente

Magistratura: La Corte rechazó que jure el senador que quiere CFK