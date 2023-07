Ley de Alquileres: JxC fracasó en derogarla y hubo memes

image.png El diputado Hernán Lombardi.

Desde el oficialismo y otros bloques opositores se manifestaron en contra del proyecto de Lombardi y defendieron la vigencia de la Ley de Alquileres. Una de las voces más críticas fue la de Miriam Bregman (Frente de Izquierda-Unidad), quien dijo: “Hay un gran negocio inmobiliario que está jugando a retirar viviendas del mercado para voltear esta ley", analizó y apuntó que "solo el 9% de los contratos están registrados ”.

¿Qué dijeron las redes? Y...algunos memes.

La votación generó un fuerte impacto en las redes sociales, donde se expresaron opiniones a favor y en contra de la Ley de Alquileres y del intento de derogación. También hubo críticas a los diputados ausentes, reclamos por una solución al problema habitacional y memes humorísticos.

image.png

"Vergonzoso: 15 diputados de JxC faltaron a la sesión para derogar la Ley de Alquileres. Les siguen mintiendo y traicionando a sus votantes. Basta de políticos corruptos e inútiles que nos complican la vida."

image.png

"20 diputados de Juntos por el Cambio decidieron no ir a trabajar hoy, con lo cual mañana seguiremos teniendo Ley de Alquileres. Esta ley dinamitó el mercado inmobiliario y perjudica tanto a dueños como inquilinos. Una Argentina diferente es imposible con los mismos de siempre"

image.png

"¿De qué se quejan? La Ley de Alquileres no se derogó porque para tratarla se necesitaba una mayoría especial que ni toda la oposición unida tiene. Y López Murphy no dio quorum para no subsidiar a los delincuentes de los créditos UVA, tema que sí se trata hoy. Boludeces no."

image.png

"JxC estuvo 2 años vendiendo que si ganaban sacaban la ley de alquileres y el día que se vota justo les faltaron 15 diputados jsjs"

image.png

"Diputados de cambiemos cuando hay que aprobar la peor ley de la historia // cuando hay que sacar la ley de alquileres (lo prometieron hace 3 años)"

image.png

"Que paso con la ley de alquileres loco??? Dale que me quiero mudar"

