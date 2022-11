Larreta buscó diferenciarse de Bullrich: "No creo en la chicana ni en la violencia"

En ese sentido, cruzó a Bullrich quien lo había acusado de “entregar la ciudad” por un presunto pacto con la UCR (vía Martín Lousteau y Gerardo Morales) en el acto radical del pasado sábado tras el respaldo de Patricia Bullrich a Jorge Macri. “La ciudad no es mía, no soy dueño. Yo no creo en esa visión de la política. La gente lo va a decidir en las PASO.

Además reprobó la interna del gobierno y aseguró que en JXC es distinta. “Yo hoy soy el jefe de gobierno, pero nadie me condiciona. Así trabajamos nosotros. El que conduce tiene la autoridad, Así trabajamos”.

También destacó la unidad de JXC, más allá de los duros cruces entre los máximos referentes. “Hoy en JXC tenemos una mesa de conducción logró algo inédito. Es la primera vez desde la primera vez que el peronismo, la oposición se ha mantenido unido. Por esa unidad no se pudo voltear al procurador, argentino no entró en default. Obviamente hay discusiones y tensiones pero yo no me engancho”, insistió

Interna PRO

Por la tarde de este miércoles (02/11) el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también había minimizado la pelea en Juntos por el Cambio, tras el duro cruce de Patricia Bullrich con el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel.

"Yo no me engancho en esa interna. Tenés una Argentina donde mataron a una persona para robarle una moto... No me voy a enganchar en discusiones internas y menos para una elección que falta un año", sostuvo Rodríguez Larreta en diálogo con Radio Mitre.

Sin embargo, durante la entrevista lanzó un comentario que muchos entendieron como una crítica a Bullrich para defender a su jefe de gabinete. "Soy fundador del PRO desde hace 20 años, cuando éramos poquitos. Cuando perdimos la elección en 2003 seguimos laburando y la mejor manera que tengo para defender al PRO es rompiéndome el alma laburando todos los días, esa es mi mejor colaboración", dijo.Esta declaración pareció una chicana a la exministra de Seguridad, que se unió a la fuerza en 2012 y hoy preside el PRO.

Tal como contó Urgente24, por la mañana , Patricia Bullrich volvió a echar leña al fuego y apuntó contra el jefe comunal porteño: "Que Larreta discuta conmigo y no mande soldaditos a hablar; no me van a correr de la candidatura", lanzó la presidenta del PRO.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1586419323362344960 Hace 39 años, una generación de argentinos dio el primer paso para recuperar una democracia que se afianza cada día. Seamos ahora la generación que lleve nuestra democracia al crecimiento y el desarrollo. @juntoscambioar está cada vez más unido y fuerte para aportar a esa tarea. pic.twitter.com/IQ3of4cWoG — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) October 29, 2022

En charla con Radio Rivadavia, la ex Ministra de Seguridad lanzó: "Si yo debato con Horacio Rodríguez Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas; como el chico este de quien ni me acuerdo el nombre (por Felipe Miguel), que salió a decir cualquier cosa. No es lógico que yo tenga una postura y te manden 20 voceros, tipo perros, para que digan cualquier cosa. Si hay un debate, que Larreta discuta conmigo y no que me mande soldaditos a hablar", remarcó.

"Mandan a personas para generar un desgaste político y eso no se hace, yo no hago esas cosas", insistió. "No quiero más hipocresías, ni que me digan una cosa públicamente y por atrás me hagan otra. Horacio, si hay alguna discusión entre él y yo, tengámosla, clara, concreta, de frente, y punto. Basta", agregó.

La grieta interna en el PRO entre Bullrich y Larreta se reavivó cuando el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta desafió a Mauricio y filtró la idea de un pacto con la UCR (vía Martín Lousteau y Gerardo Morales) en el acto radical del pasado sábado tras el respaldo de Patricia Bullrich a Jorge Macri.

Pero Patricia Bullrich enfurecida captó la jugada de Larreta y lo acusó de “entregar la ciudad”. Sostuvo en el diario La Nación: "Es una decisión de él. Si prefiere por su candidatura presidencial entregar la Ciudad, a mí no me parece" Y agregó: “Lousteau tiene todo el derecho de ser candidato y de competir, como lo hizo en otras oportunidades, pero nosotros como partido tenemos que tener columnas vertebrales; y para nosotros la Ciudad es una columna vertebral. No es cualquier lugar”.

Próxima mesa nacional ¿?

Según consignó Infobae, desde la UCR y la Coalición Cívica impulsan una reunión de la máxima conducción de JxC, paralizada desde hace dos meses para aliviar las tensiones internas.

La iniciativa había surgido luego de la última semana sainete en le partido opositor como las habituales críticas de Gerardo Morales contra Mauricio Macri, el video de Patricia Bullrich amenazando con “romperle la cara” al larretista Felipe Miguel y la advertencia de Elisa Carrió de que postularía en las elecciones de 2023.

Es relevante destacar que todos sus miembros no deliberan desde abril. Los almuerzos del PRO se interrumpieron hace 60 días. Macri, por su parte, no participa desde abril, su frecuentes ausencias protagonizaron la mayoría de ellas.

En este sentido, las mesas nacionales y cumbres opositoras de este año han demostrado ser encuentros meramente formales supeditados a ambiciones presidenciales. Reuniones que solo coparon la agenda política y que no resolvieron la tediosa lucha de poder interna de JxC.

