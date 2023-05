Lanata vs. Feinmann: El debate sobre el caso del motochorro

"Coincido en que no hay que matar a nadie, ahí estamos de acuerdo. Ahora, entre la muerte de un delincuente o la de un policía o un civil, me quedo con la muerte del delincuente. El policía no salió a matar. El que salió de caño a ‘trabajar’ fue el delincuente. Y en todo trabajo existe el accidente de trabajo. Te puede pasar maestro. Ese laburo tiene riesgos: si salís de caño, alguien del otro lado puede estar enfierrado. Es lo que elegiste. El delincuente tenía un arma tumbera”. Y agregó, "imagínate: cuando te encañonan no preguntas si el arma es propia o impropia. No preguntas si está cargada o no está cargada”.

image.png

Posteriormente, Feinmann procedió a leer la declaración del oficial, en la cual se describió con detalle que el delincuente lo amenazó con un arma. “La escena duró nueve segundos. ¿Qué haces? ¿Hay que dejarse robar? ¿No puedo defender mi vida y mis bienes?”, cuestionó Feinmann.

“Y entre que te maten y dejarse robar, no hay nada que yo tenga encima que valga más que mi vida”, respondió Jorge.

image.png

“En cualquier país normal esto no se discutiría”, enfatizó Feinmann. “Lo que pasa es que estamos atravesados por el garantismo y el ladriprogresismo asqueroso, el zafaronismo que le hizo un daño al país. Insisto en que el policía no salió a matar chorros, el tipo fue al supermercado. Para mí no fue justicia por mano propia”, sostuvo.

"El problema es que el Estado le da un arma al policía, y le pone algunas condiciones para tener el arma. Tener un arma te hace más responsable, no menos", contestó Lanata.

image.png

“La función de un policía es defender su propia vida y la de los demás, y eso fue lo que hizo”, remarcó el conductor del programa Alguien tiene que decirlo. “Está bien, no nos vamos a poner de acuerdo, cuando esté el juicio veremos cómo sigue la historia”, dijo Lanata y culminó: “Me da miedo cuando la gente dice ‘hay que matar’, hoy lo pidieron todos los oyentes, ‘hay que matar’, ‘hay que matar’, ‘hay que matar’ y nosotros no podemos promover que se mate”.

"Yo no promuevo eso, pero entre una víctima y un delincuente, siempre me pongo del lado de la víctima. Y en este caso el policía fue una víctima", concluyó Feinmann, quien dejó en claro que mantiene su posición.

image.png

La discusión entre los periodistas no hace más que reflejar las diferentes posturas que existen en la sociedad sobre cómo actuar frente a situaciones de inseguridad y violencia.

