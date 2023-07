La UOM negocia con amenazas y Neumáticos reactiva el 2022

Antes, a las 11 se encontraban con las cámaras metalúrgicas, en un ida y vuelta que ya se prolongó más de la cuenta a juicio de los representantes de la UOM, a lo largo de tres audiencias en la sede Callao de Trabajo. De hecho, a la última cita del jueves 13 ya habían asistido casi por compromiso y con la certeza de que al viernes siguiente, en el congreso del gremio en Córdoba, se aprobaría el plan de lucha en etapas sucesivas.

La de ayer fue la primera acción planificada, con un paro nacional de 11 horas que contempló la movilización a Techint. De no haber hoy un acuerdo, mañana activarán la segunda etapa del plan: un paro nacional por 48 horas, entre el jueves 20 y el viernes 21.

Y de seguir escalando el conflicto, para la próxima semana, la protesta crecerá hasta las 72 horas, entre el miércoles 26 y el viernes 28 de julio

image.png La UOM que encabeza Abel Furlán planea realizar paros nacionales progresivos de no haber acuerdo.

Los argumentos de la UOM

Desde el gremio, insisten que su objetivo es "la recuperación y recomposición del salario justo y digno para todas y todos los trabajadores metalúrgicos". De ahí la activación de este Plan Nacional de Lucha en tres etapas de acción sindical que irán in crescendo desde esta semana.

"No hacemos toda esta movida para retirarnos de la mesa sin lo que nosotros consideramos que nos corresponde", indicó otro dirigente de la UOM que participa de la mesa de negociación. Y remarcó que el acuerdo con los metalúrgicos está atado al de los siderúrgicos "por una cuestión de sentido común: no se puede avanzar con una cámara y no con el resto".

Las condiciones de uno y otro se replican en las negociaciones que se vienen acortando en plazos desde 2022 a partir de la aceleración de la inflación. De ahí que acusen a Techint de presionar en las sombras para que las cámaras empresarias no cedan a las demandas de la UOM

image.png La UOM apunta contra el Grupo Techint de Paolo Rocca.

En un comunicado difundido en la previa de la movilización de ayer a Techint, la UOM sintetizó algunos de los argumentos que volcaron en la mesa del Ministerio de Trabajo. Aseguran que "aportando 189 horas a la producción industrial, las y los trabajadores no llegan a fin de mes." Y subrayan que el salario actual para un operario ingresante se ubica en los $129.723,93 mientras que la canasta alimentaria de junio, que fija la línea de pobreza en Argentina, se ubicó en $217.915,79.

"El salario metalúrgico perdió casi 20% de poder adquisitivo durante el gobierno de Macri y siguió perdiendo durante la pandemia. Mientras los índices de producción metalúrgica se recuperaron y el uso de capacidad instalada asciende 68,9%, el mejor de los últimos siete años", fundamentaron en la misma síntesis. Así se produce "el hecho inédito de la historia del trabajo en Argentina: empleo registrado con salarios por debajo de la línea de pobreza".

Desde las cámaras empresarias Adimra, AFAC, CAMIMA, AFARTE, CAIAMA y FEDEHOGAR remarcan que buscan "avanzar en la negociación y llegar a un acuerdo lo antes posible". Pero hasta la última cita no trascendió que hubiera una contrapropuesta. A la audiencia de hoy, por lo pronto, llegarán ambas partes con la presión de una nueva medida de fuerza para las próximas 48 horas.

La demanda de la UOM

Lo que se discute es el próximo tramo paritario para el trimestre julio-agosto-septiembre, según lo acordado en abril pasado para el segundo trimestre de 2023, al comienzo del año paritario de la UOM 2023/2024 que no coincide con el calendario. Entonces, se selló una suba del 18,8%.

El nuevo pedido del gremio busca recuperar los puntos del acuerdo que se perdieron con la evolución de la inflación. El acumulado abril-junio es del 22,2% con lo cual el acuerdo original quedó unos cuatro puntos por debajo de la evolución del costo de vida durante este período.

La UOM pretende empardar de forma retroactiva ese desfasaje entre lo firmado en abril y la inflación acumulada en los tres meses siguientes, con una suba acumulativa del 10% al 1 de junio. Y sellar un aumento del 30% para el segundo tramo del año paritario, a lo que se pretende sumar el adicional por zona desfavorable. Remarcan que el 40% es innegociable, y ofrecen como alternativa que se pague todo junto o en tramos acumulativos.

Pero el punto que genera mayor fricción es el pedido de un bono de $60.000 como reconocimiento por el Día del Trabajador y la Trabajadora Metalúrgica, el 7 de septiembre. También aquí desde el gremio se muestran dispuestos a conversar un pago en cuotas, ese es su límite hoy.

La respuesta de las empresas, dicen, es tajante hasta ahora: "No, no y no"...

Los representantes del sector privado cuestionan la posibilidad de asociar esta suma extraordinaria a una fecha emblemática para el gremio -tal como ocurre en otros sectores- por cuestiones de costos pero también porque podría abrir la puerta a institucionalizar su abono, algo que hoy no ocurre. Y resaltan que una suma de esas características es difícil de trasladar a sus presupuestos y terminaría siendo absorbida por ellos.

"Una parte del sector empresario -plantado sobre la depresión real del salario producida durante los sucesos extraordinarios ´macrismo-pandemia´ antes descriptos - pretende perpetuar un proceso de acumulación donde la realidad social, política y económica nacional se desacople del destino de sus empresas y los bajos salarios constituyan el secreto a voces del aumento de sus riquezas", concluyó Furlán.

Neumáticos: se reactivó el peor conflicto de 2022

neumaticos.jpg En medio del conflicto de la UOM, se reactivó el conflicto gremial más intenso de 2022, el del gremio de neumáticos...

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) liderado por Alejandro Crespo rechazó las propuestas de incrementos acercadas por las empresas y llevará a cabo un paro a gran escala el jueves en el marco de la negociación paritaria. La medida de fuerza implicará el cese de actividades en las plantas de Fate, Bridgestone y Pirelli, y se da en respuesta a la disconformidad del gremio con la propuesta de suba salarial acercada por las empresas.

La decisión del SUTNA llega tras una audiencia celebrada el lunes en el que las partes no lograron llegar a un acuerdo. Según el acta de la reunión, las compañías argumentaron estar "atravesando una coyuntura compleja, donde las dificultades que existen en la comercialización de neumáticos se ven potenciadas por una situación de incertidumbre respecto a ciertas variables macroeconómicas que obligan a las empresas de la actividad a encarar la presente negociación con la máxima prudencia posible…".

La oferta de las empresas

Pirelli y Bridgestone propusieron una serie de subas por tramos con un incremento inicial del 18% para julio. También ofertaron:

- 15% de incremento remunerativo y no acumulativo sobre los salarios vigentes de julio a partir de octubre

- 17% de incremento remunerativo y no acumulativo a partir del diciembre.

- 17% de incremento remunerativo y no acumulativo a partir de enero de 2024.

Además, se incluía una cláusula de revisión en marzo de 2024 para analizar el desarrollo del acuerdo paritario en función de las principales variables económicas del contexto de la actividad. Fate, en cambio, afirmó no adherir a ese potencial régimen y señaló su intención de establecer una paritaria a definir por un lapso no mayor a los tres meses.

Con este escenario, el SUTNA expresó su rechazo a las propuestas, a las que describió como "un planteo que, de hacerse efectivo, reduciría el poder de compra de los trabajadores, que se encuentran en un pozo de atraso salarial ya que los porcentajes propuestos se encuentran muy por debajo de la ola inflacionaria".

"Con la participación activa y consciente de todos los trabajadores del neumático, vamos a mantener la constante línea ascendente de mejoras reales que nos permita salir del pozo del atraso salarial. Sigamos construyendo un futuro para nuestras familias", sentenció el gremio.

Sobre el cierre de la reunión entre las partes, SUTNA finalmente confirmó que "realizará un paro total de actividades y movilización en las tres grandes y acaudaladas fábricas de neumáticos, que tendrá inicio el jueves 20 de julio desde las 13 hasta el ingreso del turno mañana del día viernes 21 de julio".

