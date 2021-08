La foto en Olivos: Alberto Fernández desafió a la Justicia

“El único responsable soy yo. Doy la cara y me pongo al frente”, insistió el Presidente para intentar borrar las críticas que pesaron sobre él cuando pareció responsabilizar a la primera dama y consideró que fueron “miserables” quienes lo cuestionaron en ese sentido.

Por otro lado, afirmó: “Si algunos piensan que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen”. El comentario alude al pedido de juicio político que impulsa la oposición con motivo de la violación que el Presidente hizo de las medidas sanitarias y de la doble moral que implicó realizar ese acto mientras restringía al resto de la ciudadanía.

cumple-fabiola-blur.jpg La foto de la reunión de Olivos que desató una nueva crisis para Alberto Fernández.

Ah, pero Macri...

En otro orden, el Presidente volvió a direccionar la polémica hacia Mauricio Macri. “Pedí disculpas pero nunca me van a ver pidiendo disculpas porque me arrodillé frente al FMI ni porque endeudé a la Argentina, como otros hicieron. No me encuentro en Olivos con empresarios a los que le doy ventajas con el Estado ( aunque esto está en discusión dadas las visitas del empresario tailandés Chien Chia Hong). Nunca me voy a tener que disculpar por hacer un negocio con los parques eólicos, ni por haber creado una mesa judicial para perseguir a los opositores”, dijo.

"Me muevo como un hombre común, me siento como un hombre común y a veces no tengo en cuenta que soy el presidente y debo dar el ejemplo. Fue un error, lo asumí y pedí disculpas. Pero nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud, de Educación o Trabajo", agregó.

El Presidente habló en el marco de la inauguración del Centro Universitario de la Innovación (CUDI) que funcionará en la localidad de González Catán. Allí estuvo acompañado por el ministro de Educación, Nicolás Trotta; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk.