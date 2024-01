La chicana de Guillermo Francos a Nicolás del Caño que se hizo viral

"Yo creo que a veces nos atribuimos representaciones que no tenemos. Lo digo en general, eh. La clase trabajadora son si consideramos los activos 6.000.000, si consideramos el total 14.000.000 de trabajadores y usted no tiene 14.000.000 de votos", sentenció.

La queja de Myriam Bregman sobre José Luis Espert

Es preciso recordar que durante la tarde del martes (09/01) Myriam Bregman se volvió viral en las redes sociales tras declarar en contra de José Luis Espert.

La representante del FIT en declaraciones con la prensa apuntó contra el libertario al asegurar que no tiene las condiciones morales ni personales "para estar al mando de una comisión". "En el día de ayer recorrió varios medios de comunicación atacándonos. A mi me ha llamado 'mi copito de nieve', me parece que linda con la violencia de género", aseguró.





https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fporquetendencia%2Fstatus%2F1744756731001868299&partner=&hide_thread=false "Copito":

Por las declaraciones de Myriam Bregman sobre José Luis Espert pic.twitter.com/oS4AMjjaTU — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 9, 2024

Su indignación se desató luego de que el diputado de Avanza Libertad por medio de las redes sociales se cruzara con miembros de su partido por criticar el protocolo antipiquetes y expresar en X: "Cárcel o bala".

Sin embargo, lo que llevó a quejarse ante los medios de comunicación fue un comentario que hizo el economista cuando le respondió a una cuenta fake y manifestó picante: "No te ofendas, mi copito de nieve".

