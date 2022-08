La Cámpora lanzó otra amenaza: "No jodan con Cristina"

Como voz en off, se reproduce en el video la declaración que Cristina hizo en diciembre de 2019, en la causa por corrupción en la obra pública: "Seguramente este tribunal, que es un tribunal de lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia".

Es la segunda vez que aparecen amenazas de este tipo, la primera había llegado luego del segundo día de alegatos en el juicio. En esa ocasión se había difundido un video que terminaba con la frase: “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”.

Las principales recusaciones habían sido las planteadas contra el fiscal Luciani y el presidente del Tribunal, Giménez Uriburu, por supuestamente haber inetgrado un equipo de fútbol denominado "la Liverpool" que disputó encuentros deportivos a la quinta Los Abrojos, de propiedad de Mauricio Macri.

Ante estas recusaciones, los jueces Gorini y Basso las rechazaron. Sostuvieron: “Luego de haberse analizado los limitantes normativos relativos a la recusación intentada -su evidente extemporaneidad y la inaplicabilidad del supuesto reclamado en virtud de la regla del artículo 56 del Código Procesal Penal de la Nación-, resta señalar que, tras sustanciarse las recusaciones planteadas, tampoco encontramos configurado el grado de amistad al que alude la norma cuando dispone el apartamiento de jueces y magistrados en función de su vínculo con los interesados en el proceso".

Este sábado al mediodía, una nueva movilización se llevó a cabo en reclamo de la "democratización del Poder Judicial" y de la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia en el Parque Centenario, convocada por el juez Juan Ramos Padilla. Ramos Padilla es un ferviente defensor de CFK, en reiteradas ocasiones ha criticado con dureza a los responsables judiciales que "vienen atacando" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Sin dudas, la situación judicial de Cristina Kirchner perjudica considerablemente su imagen. Según la consultora Corintio, La vicepresidenta CFK, tiene 82% de imagen negativa y la mayor parte de ese porcentaje lo conforma “muy mala” con el 61%. Su pésima percepción puede explicarse por los duros alegatos del fiscal Diego Luciani que volvió a recordarles a la sociedad la presunta asociación ilícita institucional.

image.png Otra imagen que compartió la Cámpora de una pared pintada con duras amenazas al tribunal.

