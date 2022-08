La fractura de JXC es inminente. Cada palabra, mínimo gesto de una referente enciende la interna en el partido político. A la par de la interna del FdT, JxC continúa semana tras semana agrietándose. El PRO ya no sabe cómo resolver sus propias internas, la cúpula de la UCR no logra contener a las bases y la CC no puede dejar de denunciar ante los supuestos negociados políticos de los referentes del espacio con Sergio Massa.