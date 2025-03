Jorge Macri apura a Patricia Bullrich: "Último esfuerzo con usted"

"Nadie puede garantizar que los presos no es escapen si están en un lugar incorrecto. No podemos seguir teniendo presos no deben estar y son un peligro para todos", sostuvo Macri, y agregó que "el problema de los presos de la Ciudad no se soluciona con un cambio de ministro, es responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal, algo que la ministra Bullrich no desconoce".