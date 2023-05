Javier Milei se la devolvió a Alverso: Fabricante de pobres

Javier Milei:

"@alferdez no se confunda, no soy amigo de los ricos, lo soy de la generación de riqueza que saca a los países de la pobreza, no como ustedes que son tan amigos de los pobres que sólo logran multiplicarlos. Nosotros queremos hombres libres mientras ustedes quieren esclavos. VLLC."

Acerca de Alberto Fernández, algunas apreciaciones son divertidas. Por ejemplo:

https://twitter.com/RAMIROMARRA/status/1658150276354699264 Hasta Ezequiel Guazzora, militante Kirchnerista, admite que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner es un fracaso total. El Kirchnerismo está tocando fondo, este año podemos ponerle un fin. pic.twitter.com/sR011v8C0O — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) May 15, 2023

Ramiro Marra:

"Hasta Ezequiel Guazzora, militante Kirchnerista, admite que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner es un fracaso total. El Kirchnerismo está tocando fondo, este año podemos ponerle un fin."

En esto, Urgente24 traza una diferencia: un kirchnerista no es un albertista. Los kirchneristas están furiosos con Alverso Fernández.

https://twitter.com/elDiarioAR/status/1658199345039134721 El camarista Bruglia le inició una demanda civil a Alberto Fernández por $40 millones



https://t.co/MayurzKB29 pic.twitter.com/aKhV8slYBW — elDiarioAR (@elDiarioAR) May 15, 2023

--------------------------

