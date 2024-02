Javier Milei contra los docentes, en general

"El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) es un pago que el Gobierno nacional realiza a cada docente de las provincias. Durante 26 años y con presidentes de todas las fuerzas políticas, se realizó ininterrumpidamente. Pese a que los funcionarios nacionales de Educación se comprometieron a continuarlo y ejecutaron la partida, el Ministerio de Economía no realizó el pago, que va desde el Gobierno nacional al bolsillo de los docentes. Esta suma, que no pagó Milei y en algunos casos representa hasta el 10% del sueldo, no es responsabilidad de las provincias. Por eso, en el Consejo Federal de Educación, las 23 provincias firmaron una nota y reclamaron por este y otros fondos educativos."