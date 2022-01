Guzmán está jugando con la idea de que la Argentina es un deudor significativo. Lo que le dice al Fondo es "si yo te defaulteo, te quiebro". Quiere prepear al Fondo. Demostró en la conferencia (ante los gobernadores) que no es apto para el cargo. Fue profundamente demagógico cuando dijo que tenía puesta la camiseta de la Argentina, 'los que están en contra de lo que yo propongo, no' Guzmán está jugando con la idea de que la Argentina es un deudor significativo. Lo que le dice al Fondo es "si yo te defaulteo, te quiebro". Quiere prepear al Fondo. Demostró en la conferencia (ante los gobernadores) que no es apto para el cargo. Fue profundamente demagógico cuando dijo que tenía puesta la camiseta de la Argentina, 'los que están en contra de lo que yo propongo, no'