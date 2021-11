Javier Milei cerró la campaña con más de 15.000 seguidores 

Horas antes del acto, el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente del Brasil realizó una videoconferencia con Milei. Al término el legislador subió sus opiniones en redes sociales.

El economista argentino le contestó:

Estimado Eduardo, hagamos una reunión en CABA que nos pare de frente al Grupo Puebla, sus socios y las tibias palomas funcionales al avance de la izquierda. No sólo nos encanta dejar a los zurdos locos, sino que nos une la liberad! Me encantaría visitarlo en Argentina. #TiemblenZurdos.. Estimado Eduardo, hagamos una reunión en CABA que nos pare de frente al Grupo Puebla, sus socios y las tibias palomas funcionales al avance de la izquierda. No sólo nos encanta dejar a los zurdos locos, sino que nos une la liberad! Me encantaría visitarlo en Argentina. #TiemblenZurdos..

milei 2.jpg Resonante discurso de Javier Milei en el cierre de campaña

Más adelante en su convocatoria dijo “Yo no me metí acá para guiar corderos sino para despertar leones. Les pedí que rugieran fuerte y que hicieran escuchar el grito de la libertad, y vaya que lo hicieron. Y el ruido asustó a toda la casta política”, conceptos que usó en la apertura de campaña en Plaza Holanda.

Reflexión liberal

Luego avanzó sobre el modelo liberal: “El sistema económico actual nos separó de las ideas de la libertad. Ellos están asustados porque le estamos desafiando el modelo por el cual solo ellos se ven beneficiados. Yo quisiera saber, si los países más ricos son los que abrazan las ideas de la libertad, ¿por qué la maldita casta política le tiene tanto miedo a lo que proponemos? El liberalismo no solamente es bueno por la parte productiva, sino que es el único modelo justo. Antes que criticar al liberalismo, pónganse de pie”, exclamó.

Si decaer en su espíritu discursivo agregó “Ellos no son oposición, son una pseudo oposición, y nos han estado atacando en todo lo que va de la campaña”, señaló.

“Hemos sufrido embates por parte de estos cínicos. En pocas palabras, dicen que los únicos que se pueden oponer a la tiranía de Alberto Fernández son ellos. Eso es de autoritarios. Basado en el polilogismo de Hegel, ‘o sos de los que está al lado mío o sos mi enemigo". dijo.

Minutos después completó "Juntos por el cargo, cuando ustedes nacieron había un peronismo y un radicalismo. Están negando el origen de su propia existencia. Quédense tranquilos que esta tercera fuerza no para de crecer”, aclamó.

Por último, el precandidato mencionó los principales proyectos que impulsa el espacio de "La Libertad Avanza":

“Dicen que no tenemos propuestas, ¿acaso no saben leer?”, enfatizó fiel a sus estilo. Además añadió, "jamás voy a crear nuevos impuestos, jamás voy a ir en contra de la propiedad privada, jamás perseguiré a nadie. Pero sí lucharé para bajar los impuestos y el gasto público. Vamos a impulsar proyectos con fuerte base moral, nunca vamos a avalar el robo del Banco Central, vamos a destruirlo y eliminar para siempre el impuesto inflacionario”.