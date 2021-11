Lousteau, que integra el espacio opositor, desechó la posibilidad de que Milei pudiera ser una opción para ampliar una alianza política, al igual que Máximo Kirchner.

Dijo:

Con el kirchnerismo pienso diametralmente opuesto. Y con respecto a Milei creo que, independientemente de la posición económica, una persona que trata a todo el que está a su izquierda de 'zurdos de mierda', que niega el cambio climático, que piensa que las mujeres no pueden ejercer sus derechos y que es autoritario, me parece que si tuviera poder, sería un problema

Al senador porteño le preguntaron acerca del “coqueteo de Macri” con el economista y sobre la posibilidad planteada por el expresidente de considerarlo para conformar una “propuesta única” en 2023. “¿Esto implicaría una bisagra en la alianza con Pro?”, le consultaron y respondió: “No lo sé. Ustedes me preguntaron por mi opinión [entre Milei y Máximo] y con ninguno de los dos, por estos motivos que acabo de decir. Porque cuando uno habla de libertad, es la libertad de las generaciones futuras para que tengan un planeta sustentable, la de las mujeres y la libertad de expresión de los demás, con lo cual no se le puede decir a nadie ‘gusano, te voy a aplastar’ o ‘sos un zurdo de mierda’”.