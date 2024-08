"Javier Milei ataca al periodismo argentino desde las redes sociales con su propio "6,7,8"

image.png Ricardo Roa opinó sobre Javier Milei y el periodismo

¿Por qué conserva aún Milei base social de apoyo?

“El primer mandatario sostiene apoyo popular porque ha tenido coherencia con algunas cosas que dijo en la campaña electoral. Por ejemplo, las denuncias de corrupción con los planes sociales que hicieron desde el Ministerio de Sandra Pettovello fueron buenas. Lo mismo ocurrió con la cartera de salud porque desmantelar las obras sociales ficticias también ayuda”.

Además, el editorialista sumó otros campos de acción gubernamental:

“Hubo avances en materia de seguridad ordenando la calle y eso le ha permitido mantener cierto respaldo. Sin embargo, en materia económica se está moviendo en un desfiladero, porque el circuito conflictivo de la economía no se cierra, no se soluciona”.

Consultado por su colega Joaquín Morales Solá sobre si el peronismo puede volver al poder, respondió:

El justicialismo anhela que Milei termine rápido, es una expresión de deseos que no disimulan. Si a este presidente le va mal tendrán otra oportunidad pero será con otros dirigentes nacionales, no con los jefes actuales.

Con respecto a si la renovación podría llegar desde una provincia mediterránea, sostuvo:

“Si hubo un aliado funcional al kirchnerismo fueron los gobernantes de la provincia Córdoba. Juan Schiaretti y sus legisladores acompañaron en casi todo en el Congreso Nacional, con excepción de la ofensiva de Cristina contra los actuales jueces”.