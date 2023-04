Intervención del PRO en Mendoza: Revés para de Marchi

Unión Mendocina es el espacio que de Marchi fundó para apuntalar su candidatura a gobernador. Lo acompaña el Partido Demócrata y el sector que respalda a Javier Milei. De Marchi pretende que el PRO se incorpore a ese frente y abandone Cambia Mendoza, la versión provincial de JxC.

Pero si bien el fallo de Servini no se expresa sobre la cuestión de fondo, valida de hecho la intervención, ya que por el momento no objeta las decisiones que tomen las autoridades designadas, como la ratificación de la pertenencia del PRO al armado oficialista de Mendoza, que impulsa la candidatura del radical Alfredo Cornejo

Y explica que “cualquier pronunciamiento que se dicte en esta instancia del proceso respecto de la validez de la decisión adoptada por la Presidencia del Consejo Nacional y como así también del propio Consejo Directivo Nacional, sin haber realizado el debate correspondiente y sin contar con las pruebas necesarias podría resultar apresurado, ya que ese análisis, habrá de realizarse en el proceso contencioso correspondiente, toda vez que necesariamente debe garantizarse el derecho de defensa del partido nacional, cuyos actos se presumen legítimos, máxime cuando no se ha demostrado ilegalidad manifiesta”, sostiene el fallo.

“Los argumentos vertidos por la actora no resultan suficientes como para tener por acreditada la verosimilitud del derecho que pretende ser reconocido en autos, cuestión que requiere de un amplio debate que no puede darse en esta instancia del proceso, de modo que, no habrá de hacerse lugar a la medida precautoria solicitada”, completa y le avisa a la parte demandada que tiene 5 días hábiles para presentar su respuesta.

Esto también influye en la decisión final de la Junta Electoral de ubicar al sello en el frente Cambia Mendoza o en La Unión Mendocina, ya que esta semana definirán la composición de los frentes con los partidos habilitados correspondientes. Entonces, el Pro se mantendrá en el oficialismo, porque la autoridad vigente es el interventor Schiavoni. “Como lo dijo el interventor, corresponde que el Pro integre Cambia Mendoza”, anticiparon a losandes.com.ar desde ese órgano, tras conocerse la resolución.

Más contenido de Urgente24

Arde JxC: Vidal pide que el PRO "baje todas las candidaturas"

Partido nuevo para una PASO le propone Milei a Bullrich (que ya respondió)

Exclusivo: El paper que se filtró y circula en Wall Street y la City porteña por Milei

Exclusivo: El paper que se filtró y circula en Wall Street y la City porteña por Milei