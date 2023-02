En sintonía, el video incluye un pasaje del discurso de Jaldo, con fuerte impronta electoral: "Alberto, usted decida que nosotros acompañamos".

Es evidente que la intención de Alberto Fernández con este 'spot' fue demostrar que cuenta con apoyos, en medio de la interna del FdT, y cuando más voces dentro del kirchnerismo le piden que no sea candidato. En última instancia, si confirma que no se postulará en las próximas elecciones, el mandatario habría intentado mostrar que es su decisión personal y no que recibió presiones para que decline su candidatura pues, argumenta, aún cuenta con respaldos para hacerlo, si quisiera...

Tal como informó Urgente24, el canciller Santiago Cafiero y el titular de la AFI, Agustín Rossi, habrían convencido al presidente de que no hay margen para que se presente a la reelección. En C5N reforzaron la idea y, al parecer, Fernández lo habría terminado de digerir pero ahora busca presionar en la interna para colocar a un candidato: el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Y, con este video,

El video en cuestión también representa el respaldo del mandatario a la candidatura de Jaldo en Tucumán: "el 14 de mayo hagamos gobernador a Osvaldo Jaldo", se le escucha decir a Alberto Fernández al finalizar su discurso, y a los gritos otra vez.

https://twitter.com/alferdez/status/1623329664084111362 "Quien sueña solo, solo sueña, pero quien sueña con otros cambia el mundo".



Soñemos juntos pic.twitter.com/NWyn3sFjQr — Alberto Fernández (@alferdez) February 8, 2023

----------------

Más contenido en Urgente24:

En jornada maratónica, los halcones juegan para Sergio Massa

Caso Manchester City: La terrible sentencia de un contador

Festival de candidatos: Elisa Carrió confirmó ¿y Lousteau?

Viajes al exterior: Cambios y nuevo control migratorio

Previaje 4: Fines de semana largos en los que se podrá usar