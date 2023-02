Allí dejó en claro que el escenario 2023 es de balotaje y que Javier Milei aparece tercero, además de insistir que la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner "ya dijo que no será candidata; con una vez alcanza; nunca se desdijo de algo que haya dicho".

Luego, Sylvestre y Timerman coincideron: "Creo que el candidato de Alberto Fernández no será Alberto Fernández sino el candidato que tenga mayores posibilidades en el espacio para competir en la elección".

"Eso habla de una gran responsabilidad del presidente, que lo acaba de decir: trabaja para que el peronismo siga", siguieron. Sylvestre agregó: "Macri no va a ser candidato. Él quiere ser el jefe de la estancia y se ha convertido en el gerente que distribuye al que van a ver todos al sur".

El PICA PICA RECARGADO de RAÚL TIMERMAN en MINUTO UNO | 7 de FEBRERO de 2023

Pese al acercamiento que Alberto Fernández intentó con la bomba de humo sobre el juicio político a la Corte Suprema y plantear la posibilidad del indulto a Milagro Sala, en el kirchnerismo se encargaron de enterrarlo política.

El periodista Daniel Tognetti, muy amigo de Máximo Kirchner, disparó:

No se coman a los que venden humo, a los que van detrás de la pauta oficial, a los llorapautas: Alberto Fernández no va a ser candidato a presidente No se coman a los que venden humo, a los que van detrás de la pauta oficial, a los llorapautas: Alberto Fernández no va a ser candidato a presidente

En su programa de AM530 -radio de las Madres de Plaza de Mayo-, intepretó luego de un almuerzo que "Alberto está buscando acumular la mayor cantidad de poder para que no se le escurra entre los dedos, naturalmente, porque quedan por delante muchos meses, el poder es muy cruel y todavía no hay quien esté en primera posición para poder ocupar ese lugar".

"Todos los indicativos dan que sería Sergio Tomás Massa y la fecha sería abril/mayo, que puede coincidir con la baja de la inflación si es que se da ese escenario. Alberto Fernández no va a ser candidato y no se coman la curva de los comepauta que dicen que va a ser candidato", insistió.

