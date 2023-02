"Ojo con los comepauta: Alberto Fernández no será candidato"

"Alberto Fernández no será candidato"

Por lo pronto, pese al acercamiento que Alberto Fernández intentó con la bomba de humo sobre el juicio político a la Corte Suprema y plantear la posibilidad del indulto a Milagro Sala, en el kirchnerismo se encargaron de enterrarlo política.

El periodista Daniel Tognetti, muy amigo de Máximo Kirchner, disparó:

No se coman a los que venden humo, a los que van detrás de la pauta oficial, a los llorapautas: Alberto Fernández no va a ser candidato a presidente No se coman a los que venden humo, a los que van detrás de la pauta oficial, a los llorapautas: Alberto Fernández no va a ser candidato a presidente

En su programa de AM530 -radio de las Madres de Plaza de Mayo-, intepretó luego de un almuerzo que "Alberto está buscando acumular la mayor cantidad de poder para que no se le escurra entre los dedos, naturalmente, porque quedan por delante muchos meses, el poder es muy cruel y todavía no hay quien esté en primera posición para poder ocupar ese lugar".

"Todos los indicativos dan que sería Sergio Tomás Massa y la fecha sería abril/mayo, que puede coincidir con la baja de la inflación si es que se da ese escenario. Alberto Fernández no va a ser candidato y no se coman la curva de los comepauta que dicen que va a ser candidato", insistió.

¿Fue un mensaje para Roberto Navarro, director de El Destape?

image.png

Más contenidos en Urgente24

Envió 256 palas al Congreso: "Harto de mantener vagos"

Dudas sobre la familia judicial de La Pampa

Exclusivo: El fallo completo del caso Lucio Dupuy (dan ganas de vomitar)

Clarín agita al PRO mientras Larreta/Santilli en La Matanza

Para María O'Donnell y compañía: Lucio disparó el rating