Herr Presidente: Fuerte ofensiva contra periodistas

Live Blog Post

Viviana Canosa: "Esto es grave, no me parece gracioso"

Tras enterarse de que Javier Milei la denunció penalmente, Viviana Canosa estalló contra el Presidente: "no soporta que todos estos mandriles lo cuestionemos, le hagamos preguntas, no somos los que escuchamos ópera en Olivos los fines de semana".

"Yo creo que al kirchnerismo se lo criticaba muchísimo, pero esto es mucho más grave. Es mucho más grave, en serio. Esto no me parece gracioso; esto se les va a terminar dando vuelta y no saben la que se les viene", agregó.

