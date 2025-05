Mayada liquidó a Saracchi por pasar a Boca: "Soy más en la historia de River"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1920629976602194398?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1920629976602194398%7Ctwgr%5E2a6ec3a117700ed3a15b9f52439170ef6d19c64b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftntsports.com.ar%2Fligaprofesional%2Fcamilo-mayada-marcelo-saracchi-llegada-boca-en-river-20250508-0050.html&partner=&hide_thread=false "SOY MÁS IMPORTANTE EN LA VIDA DE RIVER QUE SARACCHI"



Camilo Mayada habló de Marcelo Saracchi y su llegada a Boca, luego de coincidir en River.#NoEsParaTanto pic.twitter.com/5xFtxf0o9m — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 9, 2025

Camilo Mayada, lateral de Peñarol, reveló que extraña la exigencia del River Plate de Gallardo

En referencia a si extraña la exigencia del River Plate de Marcelo Gallardo, Mayada contestó: “Sí, la extraño. Muchas veces mis compañeros o gente que no me conoce tanto me pregunta qué tal es Gallardo o qué tal fue River y yo muchas veces menciono que extraño esa exigencia, trabajar con el cuerpo técnico de Marcelo, todas las herramientas que nos daba y los objetivos que exige River”.