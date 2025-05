Una cápsula espacial podría caer en Argentina en breve: ¿Qué tan alto es el riesgo?

image.png La cápsula Kosmos 482, lanzada en 1972 por la URSS rumbo a Venus, falló y quedó orbitando. Ahora, con 500 kilos encima, está por estrellarse en la Tierra.

La parte que sobrevivió (la cápsula de entrada) es una pieza robusta de más de un metro de diámetro y más de 500 kilos de peso. La NASA y otros expertos coinciden en que el escudo térmico de la cápsula, diseñado para resistir las extremas temperaturas y presiones de Venus, podría permitirle sobrevivir su caída a la atmósfera terrestre. Como explica el astrofísico Jonathan McDowell, aunque el riesgo de que cause daño es bajo, no es nulo. "Podría impactar contra la Tierra a más de 200 km/h, ¡como un misil no guiado!".