Hasta el final: Juan Schiaretti y otro dardo para Massa

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJSchiaretti%2Fstatus%2F1724188186820202957&partner=&hide_thread=false Voy a seguir reclamando que haya federalismo en serio, queremos que nuestra patria sea federal y los cordobeses somos y seguiremos siendo la voz del interior profundo de nuestra Argentina que lo reclama. No nos vuelvan con el cuento del federalismo a pocos días de una elección. pic.twitter.com/McYBgrnHjp — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) November 13, 2023

“Lo que estamos viendo en estos últimos tiempos es que fruto de la inflación desbocada del gobierno kirchnerista, cada vez la plata alcanza menos”, apuntó el gobernador saliente en un acto oficial de última hora. Anteriormente, había señalado a Massa con nombre y apellido, intentando pegarlo fuertemente al kirchnerismo.

“Hoy salió el índice de inflación de octubre y ya estamos en 143% anual de inflación. Es una vergüenza que los argentinos tengamos que sufrir tamaño aumento de precios permanentemente”, retrucó. Aunque su postura no es necesariamente la de todo su espacio.

Juan Schiaretti 8P.jpg Juan Schiaretti no afloja.

Detrás del gobernador permanecieron alineados sus colaboradores más cercanos como Alejandra Vigo y Carlos Gutiérrez. Con esos y otros dirigentes, Schiaretti sentó su postura de cara al balotaje rechazando el acercamiento al oficialismo, aunque también quedando lejos de Javier Milei.

Respecto al resto del PJ cordobés, las posturas se fueron dividiendo por libertad de acción tras las generales. En ese sentido, quien quedó en un auténtico punto neutro fue Martín Llaryora, quien no se acopló a Massa pero tampoco lanzó duras críticas como Schiaretti.

En favor de Massa se activaron múltiples estructuras del PJ cordobés y sobre todo del delasotismo, fuerza que supo acompañar al ministro de Economía en 2015. Además, sectores del gremialismo cordobés también se subieron al vagón oficialista.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fabuelasdifusion%2Fstatus%2F1724113382712779108%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1724113382712779108%7Ctwgr%5E634e463c9b63fdad03a01cf406baa78584411859%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telam.com.ar%2Fnotas%2F202311%2F646359-schiaretti-estela-de-carlotto.html&partner=&hide_thread=false "Me voy muy feliz y agradecida", afirmó la presidenta de #Abuelas, Estela Carlotto, tras su reunión con el gobernador de #Cordoba, Juan Schiaretti, en la que ambos coincidieron en la importancia de continuar con el trabajo en materia de #DerechosHumanoshttps://t.co/8HHH7luJMP pic.twitter.com/lqa0oNTeVT — Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) November 13, 2023

“No nos vengan con el cuento del federalismo a pocos días de una elección”, sentenció Schiaretti para dejar bien clara su postura rumbo al domingo. Algo más que necesario luego de que la portada de varios medios replicaran una reunión suya con la referente de derechos humanos, Estela de Carlotto.

"Ha sido gratísimo (el encuentro) y me voy llena de este cariño que transmite a través de su templanza porque no habla fuerte ni nada. Cada provincia es como es. Ojalá todos los diarios tomen que he estado con el gobernador. Que nos reciba es un significado muy grande. A buen entendedor, pocas palabras", dijo De Carlotto en diálogo con Radio 10. Inmediatamente, el acercamiento fue leído como un guiño hacia el oficialismo, lo que gatilló la crítica horas más tarde.

