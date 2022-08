Hartazgo récord: una encuesta alerta a la clase política

Captura de pantalla (191).png Facundo Manes el político "desconocido" que zafó de la imagen negativa en la encuesta por su efímera carrera política.

El podio con no tan mala imagen, aunque a excepción del primero, igual están desaprobados, lo integran el radical Facundo Manes que tiene una imagen 36% de positiva y 36% de negativa, el resto, no sabe/no contesta o no lo conoce, Horacio Rodríguez Larreta, que tiene positiva (42%), pero con una negativa superior (- 45%) y en tercer lugar quedó el ex ministro de Economía Roberto Lavagna que tiene 34 de positiva y 41 de negativa.