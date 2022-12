Hallan a la bebé recién nacida que fue secuestrada está mañana

Todavía no la conozco pero ahora voy a poder abrazarla. Queremos justicia, esto fue una entrega. Todavía no la conozco pero ahora voy a poder abrazarla. Queremos justicia, esto fue una entrega.

Daniel, el tío de Aylin, le dijo a Clarín que “la foto de la beba se difundieron en redes sociales y una empleada de una estación de servicio la reconoció. Decía que la mujer con la que estaba aparentemente no era la mamá porque estaba muy nerviosa. Le había comprado una leche materna y estaba esperando un micro para irse afuera".

image.png Maria, la abuela de Aylin, rodeada de familiares (Foto: Télam)

Horas más tarde, Nicole le confirmó a la policía que la mujer que arrestaron era la supuesta médica que se había llevado a su hija con la excusa de realizarle estudios. Fuentes del caso informaron que no se descarta la hipótesis de que haya gente del hospital involucrada en el caso y que esto pudo tratarse de un operativo de trata de personas.

Una de las testigo clave del arresto relató:

Ella parecía tener treinta y pico de edad. Dijo que su hija había nacido el 30 de noviembre. A la nena la revisan y tenía el cordón umbilical todavía puesto, cosa que no coincidían las fechas. Le preguntaron si le estaba dando de amamantar a la beba y ella dijo que no, porque no le salía leche. Le pidieron que lo comprobara con la Policía femenina y no pudo hacerlo.

Una de las trabajadoras del comercio bonaerense comentó a TN que Erika llegó queriendo adelantar su pasaje de micro para salir esta misma noche y, en el momento que la empleada le pedía la documentación correspondiente, llegó la policía al lugar. Además, la mujer no iba con un bolso de viaje, sino con bolsitas.

Apareció Aylin, la bebé que había sido robada en un hospital en Lomas de Zamora

La bebé recién nacida fue robada este miércoles por la mañana por una mujer que se hizo pasar por médica en el Hospital Alende, ubicado en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge. La familia de la chiquita, desesperada, denunció la desaparición y la Justicia y la Policía comenzaron a trabajar sobre la presunta sospechosa que quedó captada por las cámaras de seguridad de ese centro de salud de Lomas de Zamora.

