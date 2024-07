Guillermo Francos contra las PASO que defiende el PRO

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien no pudo destrabar la boleta única de papel en el Senado, dice estar confiado para las elecciones del 2025: “Creo que las próximas elecciones las vamos a ganar con comodidad”, dijo ante empresarios en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Francos no tiene ni una encuesta que avale su opinión pero especula. Su confianza se desmorona cuando el Gobierno plantea la eliminación de las PASO, propuesta que por ahora no cuenta con las adhesiones necesarias para avanzar. El mejor aliado de La Libertad Avanza, el PRO, está en desacuerdo. Pero Francos habla....