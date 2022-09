Gerardo Zamora explicó la reunión con US Chamber of Commerce

Seguimos trabajando con el objetivo de obtener inversiones para potenciar el comercio exterior del Norte Grande. Por la tarde, nos reunimos en la Embajada (argentina) con representantes de la Cámara de Comercio (US Chamber of Commerce) y directivos del sector privado para intercambiar espacios de trabajo. Seguimos trabajando con el objetivo de obtener inversiones para potenciar el comercio exterior del Norte Grande. Por la tarde, nos reunimos en la Embajada (argentina) con representantes de la Cámara de Comercio (US Chamber of Commerce) y directivos del sector privado para intercambiar espacios de trabajo.