Gasoil: Paro nacional, piquete y tregua con Sergio Berni

"El sector está muy complicado, no solo por el problema del combustible, sino también nos afecta la falta de insumos y no hay acceso a financiamiento cuando los costos no paran de subir", indicó el presidente de TUDA, Santiago Carlucci en declaraciones que reprodujo la agencia Noticias Argentinas.

La protesta afectará la circulación de camiones pero no los servicios esenciales, como el transporte de pasajeros, caudales y ambulancias, aclararon los organizadores.

Desvíos

El corte se inicio cerca de las las 6 en la zona del peaje Dock Sud mano a Capital Federal por parte de dueños de camiones que reclaman por falta de gasoil en distintos zonas del pais.

Por el corte, personal de seguridad vial de la autopista realizaba desvíos en las salidas de Quilmes y Avellaneda, mientras que las autoridades viales recomendaba no tomar la autopista y buscar vías alternativas para no sufrir demoras.

Amenaza de Sergio Berni

Pasadas las 8, apareció el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni en el bloqueo del acceso a CABA y con amenazas de secuestro de camiones logró que los manifestantes se corrieran y habilitar el tránsito.

Los dueños de camiones que desde esta mañana cerca de las 6 mantenían totalmente cortada la autopista Buenos Aires-La Plata en sentido hacia la ciudad de Buenos Aires, a la altura del peaje de Dock Sud, en reclamo por faltante de gasoil aceptaron correr sus vehículos e incorporar un compás de espera en la protesta, que impedía la llegada a la zona metropolitana por este acceso desde el sur del conurbano, con unos 8 kilómetros de embotellamiento.

La decisión de los dueños de los camiones fue tomada luego de que Berni los intimara a cesar con el corte y se comprometiera a gestionar una reunión con funcionarios del área de transporte, merced al reclamo que originaba la protesta.

"Vinimos a poner orden", aseveró Berni al arribar al lugar.

El corte se inició cerca de las las 6 en la zona del peaje Dock Sud mano a Capital Federal y lo realizaban dueños de camiones que reclaman por la falta de gasoil en distintas zonas del país.

Por el corte personal de seguridad vial de la autopista realizaba desvíos en las salidas de Quilmes y Avellaneda, mientras que las autoridades viales recomendaban no tomar la autopista y buscar vías alternativas para no sufrir demoras.

