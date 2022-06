De Kosteki y Santillán a CFK: 20 años no son nada

En verdad, desde 2000 que la Argentina no genera inversión privada suficiente para el volumen anual de capital a reponer por el desgaste de infraestructura y maquinaria, la obsolescencia de equipos y procesos, y las necesidades que impone no sólo el incremento de la demografía sino tambien la movilidad social. La Argentina sólo genera planes sociales y mucha inflación. CFk ha decidido, en su batalla con Alberto Fernández por el rumbo del gobierno, no hacerse cargo de su fracaso.