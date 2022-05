Piqueteros con Javier Milei: Chiche preguntó, pero salió mal

En ese sentido, en las redes sociales se viralizó un video en el cual uno de manifestantes aseguró que en el 2023 votaría al diputado libertario Javier Milei como presidente de la nación.

La entrevista que se viralizó se dio en el programa que conduce Chiche Gelblung por Crónica HD, en donde el periodista le preguntó al piquetero:

"Yo quiero saber lo siguiente. Si hay elecciones ahora, lo volvés a votar a Aberto o votás a Cristina".

Ante la pregunta de Chiche Gelblung, el piquetero entrevistado contestó:

"No, a Cristina no. Yo por votar, sabe a quién votaría, a Milei". Y después el diálogo continuó así:

Chiche: "¿A Milei?, estamos en problemas eh"

Piquetero: "Y no, vos lo mirás y es más sincero que muchos"

Chiche: "Está bien"

Piquetero: "Dice muchas verdades"

Chiche: "¿Pero cuál es la política que tiene? ¿Pero vos te crees que te va a pagar mejor jubilación?"

Piquetero: "La política de Milei... No no, no va a pagar nada, esto no lo paga nadie, pero usted fijese que toda la juventud lo votó a él, toda"

Panelista de Chiche: "¿Por qué?"

Piquetero: "Y porque es un tipo... no es porque dona el sueldo, sino que es un tipo bueno, es un tipo que te mira y lo ves... yo he visto políticos imagínese que tengo 69 años".

El video a continuación: