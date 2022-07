Gabriela Cerruti: "No puedo discutir con Cristina"

Gabriela Cerruti se quejó porque la acusan de contradecir a la vicepresidenta: "a mí me preguntan por las importaciones, yo contesto y me titulan 'contradijo a Cristina'. Amigo, yo si hay algo que no voy a hacer en la vida es sentir que puedo discutir con Cristina. Después entras en la trama en la que cada vez que decimos algo aparece como una pelea o discusión".