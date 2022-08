El funcionario detalló que el empleador tendrá bonificados los aportes y contribuciones, y solo pagará obra social, ART y sindicato y "el Estado seguirá pagando durante un año la base del programa y el empleador completará el salario de convenio".

Sergio Massa dijo que en "el sector construcción, en el agro, sobre todo en economías regionales, en el sector tabaco" es donde más se ve que la gente no quiere trabajar por temor a perder el plan.

Cabe destacar que desde que asumió, Massa viene insistiendo con el tema de los planes sociales. En una conferencia de prensa que brindó a principios de mes, el ministro declaró que se llevará adelante una política de "reordenamiento" de los planes durante los próximos 12 meses, tiempo en que se pondrá foco en tres ejes: "Vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de cooperativas y protección en caso de situaciones de vulnerabilidad".

La polémica lista de subsidiados 'ricos'

Durante la conferencia de prensa, Gabriela Cerruti fue consultada por la lista de famosos y políticos subsidiados, que fue difundida por medios oficialistas: " Nadie estaba haciendo algo que no debía cuando pagaba", dijo.

"No recibo subsidios porque renuncié en su momento cuando estuvo la oportunidad. La cuestión de los subsidios no es una cuestión de nombres, cada uno paga lo que le llega en su boleta y no había una elección de qué hacer o no con su boleta. Nadie estaba haciendo algo que no debía cuando pagaba lo que llegaba en su boleta", remarcó Cerruti.

No obstante, despegó al Gobierno del tema. "Son listas que difundieron periodistas y tal como me indican ustedes cada jueves, no debo opinar sobre el trabajo de los periodistas, así que no voy a opinar sobre el tema", se excusó la portavoz.

"Los periodistas no difunden sus fuentes, los periodistas no nos dieron sus fuentes", continuó ante la insistencia en la consulta.

Recordemos que más temprano, la secretaria de Energía, Flavia Royón, también se había desligado de esta polémica filtración de nombres: "Esa información no ha salido de la Secretaría. Yo en lo personal repudio la filtración de datos personales", afirmó la funcionaria en diálogo con la prensa al entrar al Consejo de las Américas.

-----------

Más contenido en Urgente24:

Victoria Donda salió al cruce de Arjona: "Cuando quieras te explicamos"

Daniel Scioli: CFK, el "té con pastafrola" y un 'palito'

Alberto Fernández en la lona: 9 de cada 10 lo rechazan (CBA)

Polémica con BCRA y el dólar: Las transferencias en la mira