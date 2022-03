Fernán Quirós también le respondió a Máximo Kirchner

“Me parece que el jefe de Gobierno ya ha contestado a esas palabras. A mí me da mucho dolor. Un escenario tan difícil, una historia tan dolorosa, que nos debe llevar a la reflexión y al aprendizaje colectivo de lo que ha pasado en nuestro país en un momento tan difícil y doloroso. Me parece que no es la forma de tratarlo”, dijo hoy Fernán Quirós, cuando fue consultado sobre esa polémica frase de Máximo Kirchner.