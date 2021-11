Facundo Manes dijo que el Presidente sufre una enfermedad

"En la neurología hay algo que se llama anosognosia, y significa no reconocer el problema y cuando un paciente no reconoce el problema, no va a poder encarar la rehabilitación", dijo el médico sobre la salud de Alberto Fernández respecto a no reconocer la derrota que el Frente de Todos sufrió a nivel nacional en las elecciones legislativas del domingo pasado.