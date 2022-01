Explotó la interna de JxC: Duras respuestas a Morales

https://twitter.com/WolffWaldo/status/1478752004591738880 La deuda la contrajimos estimado @GerardoMorales para pagar la que dejaron. 3/4 U$ se usaron para refinanciar a tasa menor del 14% que se le pagaba a Chávez. Es hija del déficit que siempre es récord en populismo.

Dialogar no es ser funcional al relato.

Abrazo. pic.twitter.com/qvHG3RzVV2 — WW (@WolffWaldo) January 5, 2022

Otro que no se quedó callado es el siempre polémico Fernando Iglesias. El diputado no menciona directamente a Morales, pero tuiteó: "Me tiene harto el vice de Lavagna", en alusión a cuando el jujeño fue compañero de fórmula del exministro de Economía en las elecciones presidenciales de 2007.

https://twitter.com/FerIglesias/status/1478753957153497092 Me tiene harto el vice de Lavagna. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) January 5, 2022

No obstante, tácitamente le respondió a Morales en un tuit en el que señala que "no contrajimos deuda" y lo trata de "ignorante".

"Desde el crédito del FMI (2018) hasta el final de mandato de Mauricio Macri la deuda total bajó. Los fondos se usaron para pagar deuda que estaba a mayor interés. No "contrajimos la deuda", ignorante. Tuvimos que pagarla junto con el déficit fiscal que dejó el peronismo", dice el mensaje que remata: "Estudiá".