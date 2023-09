Esteban Alvarado: Condena firme a 15 años de prisión

Respecto al debate oral, se determinó que Alvarado dirigió la actividad ilícita a través de diferentes empresas y de un grupo de personas que participaban de la misma, logrando mantener el control territorial y organizativo que usurpaba, pese a estar privado de libertad.

Luego de una extensa investigación, se descubrió que el líder del narcotráfico, ordenó la comercialización de 493,937 kilos de marihuana que fueron incautados en la ciudad de General Roca hace 6 años. La droga era trasladada por cuatro rosarinos: Jesús Rodríguez, Marcos Esteban Rodríguez, José Luis Di Marco y Ricardo Ariel Ianni, quienes recibieron la condena propia por transportarla.

A todos ellos los fiscales rosarinos, Matías Edery, quien actualmente está siendo investigado por dos colegas, tal lo informado desde Urgente24, y Luis Schiappa Pietra, los ligaron con Alvarado en una audiencia de imputación por asociación ilícita.

image.png La carga de casi 500 kilos de marihuana fue interceptada en una ruta de Río Negro en 2017.

Cuando comenzó

El 9 de junio del 2022 se dictó un fallo condenatorio para Alvarado, pero fue por mayoría ya que, dos de los jueces, Eugenio Martínez y Ricardo Vázquez, se manifestaron respecto a los años de prisión que recibía, lo que hoy ya fue ratificado, mientras que restante magistrado del Tribunal, Omar Paulucci, lo absolvió por el beneficio de la duda.

El 10 de marzo de este año, inspectores de la Policía Federal que trabajaron bajo las órdenes de la Procuraduría de Narcocriminalidad, lograron deshacer un plan para rescatar en un helicóptero a Alvarado mientras permanecía en el Penal de Ezeiza.

Esto dio marcha atrás luego de que un testigo, de identidad reservada, comunicara detalles respecto a cómo iba a ser el "escape" del jefe narco del lugar desde el cual tenía programado despegar el helicóptero, el trayecto que iba a hacer y la posible fuga en un auto una vez aterrizado.

"La idea del piloto era descender la aeronave en el predio del Complejo Penitenciario I de Ezeiza, que Alvarado se pudiera trepar a una red que previamente había sido colocada en la base del helicóptero y desde allí llevarlo a un aeródromo de General Rodríguez, donde parte de la banda se lo llevaría", declaró confirmando que, debido a eso, fueron detenidos cuatro personas que integraban la "banda" referida a Alvarado.

"Inocente"

El día de la resolución, y en sus "últimas palabras ante el tribunal", Alvarado se declaró "inocente" respecto al delito de transporte de drogas y dijo que "jamas me secuestraron ni un porro".

En esa línea agregó: "Quiero decir que soy inocente, que nada tengo que ver con ese cargamento, ni con nada que se me relacione", respecto al cargamento de la gran cantidad de kilos que se secuestraron en Río Negro.

"Se me investigó, se me recontra investigó, se me escuchó a mí y a mi familia, pero nunca llegaron a nada, nunca van a encontrar nada porque no hay nada", expresó.

Y para concluír dijo que "Sí, me han sacado autos, camionetas, camiones. Sí, porque ese sí es mi rubro, pero relacionado con el narcotráfico jamás", indicó el acusado".

image.png Esteban Lindor Alvarado: "Soy inocente".

