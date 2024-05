Esta vez, a Javier Milei no le causó gracia la chicana de Eurnekian

Urgente24 se preguntaba ayer cómo reaccionaría ahora Javier Milei, que ya no es más candidato, y que como Presidente no tolera las críticas...

La respuesta (indirecta) de Javier Milei a Eurnekian

Al momento de publicar esta nota, Javier Milei no había respondido de manera directa a la chicana/crítica del empresario que supo ser su empleador. Pero, fiel a su estilo, lo hizo dándole Like (Me Gusta) a un mensaje en X/Twitter, que fue contundente:

"Eurnekian debería saber dos cosas: 1) el presidente actual tiene las bolas más puestas que cualquiera de sus antecesores 2) ya no es empleado de él, es empleado nuestro y está cumpliendo al pie de la letra con la tarea que le encomendamos".

Ese comentario fue escrito por el periodista Marcelo Duclos, quien junto a Nicolás Márquez escribió el libro "Milei, la revolución que no vieron venir".

Al juzgar por ese mensaje que recibió el 'Me Gusta' presidencial, a Javier Milei -que ya no es candidato- no le causan gracias las chicanas y las críticas lo exasperan.

