Lanusse explicó que el juez Bava tenía el expediente desde junio y "se acordó de Mauricio Macri después de la derrota del 12 de septiembre".

Es la 2da vez que Macri acude al juzgado de Bava. La 1ra vez fue la semana pasada, cuando la audiencia se suspendió porque el exPresidente no contaba con la dispensa para revelar secretos de Estado, lo que fue concedido horas más tarde por el Presidente de la Nación.

Para la defensa del líder del PRO, se trató de un "error" del juez como parte de un "show" que quiso montar. Por ese motivo, Lanusse recusó nuevamente a Bava y la Cámara Federal de Mar del Plata resolverá si lo aparta tras una audiencia que celebrará el 12/11.

Después de la lectura de las acusaciones, durante unos pocos minutos Macri hizo uso de la palabra y le dijo al juez Bava que él sabía "que debía ser suspendida la indagatoria" por encontrarse en trámite una recusación. Luego dijo:

Como no suspendió esta audiencia ya que me tiene que procesar antes del 14 de noviembre, no lo voy a retrasar en la tarea que ya tiene armada

Acto seguido su abogado presentó un escrito donde volvió a remarcar su inocencia.

El escrito

“Estamos ante un simulacro de juicio”, dijo el expresidente en su presentación por escrito, según consigna lanación.com. “Usted, Sr. Juez, forzó mi llamado a indagatoria en pleno proceso electoral con fines repudiablemente políticos”, afirmó.

“Usted, Sr. Juez, es manifiestamente incompetente para investigar estos supuestos hechos. Y respecto de mi persona, Usted es claramente PARCIAL”, escribió Macri. Y agregó: “Además, ha quedado demostrada su carencia de independencia del poder político de turno, como quedó en evidencia luego de la bochornosa audiencia del pasado 28 de octubre del corriente año, que Usted tuvo que aceptar -resignado- que debía suspender por un error exclusivo y excluyente del juzgado a su cargo”.

Macri afirmó: “Esa absoluta carencia de independencia justifica el por qué el Sr. Juez me introdujo por la ventana en este proceso, luego de la derrota del oficialismo del pasado 12 de septiembre de 2021, en plena campaña electoral”.

Es claro que Usted ya tiene una decisión preconcebida en mi perjuicio, aún antes de oírme, por lo que sin dudas habrá de seguir forzando y tergiversando la verdad con el dictado de un absurdo auto de procesamiento, que será conocido seguramente antes del próximo 14 de noviembre de 2021

Y afirmó: “Nada de lo que diga será oído porque el Sr. Juez necesita culminar esta persecución con claro tinte político en mi contra”.

Macri alegó además que si fuera cierto lo que el juez describe como los hechos de la causa, deberían investigarse en los tribunales de Comodoro Py porque es en la ciudad de Buenos Aires donde él ejercía sus funciones.

Además, el exPresidente pidió una serie de medidas de prueba; entre ellas las citaciones a declarar como testigos de los exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa), y de la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño. También de Cristian Ritondo, Fernando De Andreis, Alejandro Cesati (exjefe de la custodia presidencial), José Luis Yofre (exjefe de la Casa Militar) y Alejandro Guglielmi (exsubjefe de la Casa Militar).

“La imputación que dirige en mi contra no tiene pies ni cabeza -reiteró Macri-, y solo encuentra explicación, tristemente, en el escenario electoral en el que nos encontramos. Lo que no solo lamento inmensamente por los HÉROES víctimas del ARA San Juan y por sus familias, y los demás fallecidos de los otros buques pesqueros y sus familiares, sino también por nuestra República, nuestras instituciones y por la salud de la Administración de Justicia.”