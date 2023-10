"Eso que fue la avenida del centro ahora es gobierno de unidad"

Massa sostuvo que alguna vez fue criticado por su postura "dialoguista", pero aseguró que eso es "lo que necesita la Argentina". "Un presidente que decida y resuelva, y que siente en la mesa a todos" para, dijo, "salir de esta idea del amigo-enemigo permanente".

"Esta idea de que se propone algo y como estoy en contra tuyo, no mido si la idea es buena o mala, la rechazo. Hoy tengo la libertad de decir que tengo la humildad de escucharlos a todos y elegir lo que creo que es mejor, no me importa quien lo plantee", dijo.

De cara al futuro inmediato, Massa aseguró que "terminada esta crisis" cuyo origen ubicó en el "acuerdo criminal" con el FMI y en la sequía que estimuló la depreciación del peso.

"El año que viene esa realidad ya no va a estar. Esos dólares que vamos a tener no tiene que permitir con más firmeza con el Fondo", dijo.

En ese sentido, apostó a la "legitimidad" que le aporte ser Presidente. "Con el voto de la gente, vos con el Fondo te sentás a negociar en otras condiciones".

Massa, por otro lado, se diferenció de la postura confrontativa que Javier Milei mostró hacia el papa Francisco. Aseguró que su relación con el Sumo Pontífice "es buena".

Dijo que trabajará por la visita del Papa al país en 2024 y calificó como una postura "antiargentina" plantear críticas hacia su persona. "Y yo escucho que dicen rompamos relación, el papa es el demonio. No puede ser que estos tipos sean tan anti argentina", dijo.

Respecto a qué puede pasar con el dólar después de las elecciones de este domingo, Massa evitó especular sobre escenarios electorales y buscó transmitir calma a partir de la ampliación del swap chino por US$6.500 millones.

"Le dan a la economía argentina fortaleza para transitar cualquier tempestad", dijo al respecto.

Dijo que ese caudal se podrá utilizar para frenar corridas cambiarias, para pagar importaciones y "para que los argentinos tengan tranquilidad".

Respecto a la brecha cambiaria, sostuvo que se debe "construir una convergencia" pero que debe ser "sobre la base del aumento de las exportaciones, porque si no golpea en el poder de compra de la gente".

"Argentina genera menos dólares de los que consume. Resuelve su problema si entendemos que tenemos que generar más dólares de los que consumimos. Y eso no es dolarizar", afirmó.

Sobre el final, fue consultado sobre si aplicará un programa de ajuste, a lo que respondió: "Conmigo, crecimiento. No va a haber ajuste. La Argentina resuelve sus problemas creciendo, no ajustando".

