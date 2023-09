Ernestina Pais: Escándalo con su hijo, golpes y la policía

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Feltreceoficial%2Fstatus%2F1706294635700564143&partner=&hide_thread=false El drama familiar de Ernestina Pais: su familia protagonizó un escándalo en el que intervino la policía bonaerense y la división de violencia de género de la provincia. Los detalles en #BienDeMañana. #lovieneltrece pic.twitter.com/a7BWVUIue7 — eltrece (@eltreceoficial) September 25, 2023

En Bien de mañana, según contó Fabián Doman no se trató de un tema de drogas, pero sí de salud mental. Una enfermedad que afecta a muchos jóvenes hoy en día.

Sin embargo, según contó Doman, fuentes cercanas a la familia le aseguraron: “La situación es muy compleja y muy fea. Ella le narró a su familia que se patinó contra el filo de los escalones de la escalera y que ahí se rompió un brazo. Es algo que no está el parte y lo estoy contando ahora".

La palabra de Ernestina Pais sobre lo sucedido

Tras el episodio que sucedió pasado el mediodía del domingo (24/09), la conductora se ausentó en su programa Mañanas Públicas en la TV Pública. Sin embargo, a raíz de la repercusión que tomó la versión de los supuestos hechos, decidió salir a hablar públicamente.

"Ernestina desmiente que haya sido su hijo quien la haya atacado", aseguró Rodrigo Lussich. En diálogo con Socios del Espectáculo, la conductora contó que " su hijo llegó alterado de la casa de su padre, discutieron y ella se tropezó en la escalera y se cayó y se quebró un brazo".

"Allí ella le pide ayuda a su ex marido, el llama a una ambulancia y a raíz de eso actuó de oficio la policía de la zona. Al no aclarar ella que se había lastimado, esto se titula violencia de género. Cuando llegó la ambulancia vio el escenario y decidió dar parte a la Comisaría de la Mujer. Ahora está yendo a aclarar que no fue atacada por su hijo".

Según aseguró la panelista Paula Varela: “Bajó rápido de la escalera porque estaba discutiendo con el hijo, se tropezó, cayó, con la mala suerte de que con el filo de la escalera da con el brazo, se le abrió toda la piel llegando al hueso y empezó a sangrar ”.

Pais desmintió las mordeduras y golpes por parte de su hijo, y según contaron en Socios del Espectáculos, “sentía que la hostigaban para que declare algo que no era real”, en relación a que habría sido víctima de violencia de género ”.

